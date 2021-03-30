Транспортное будущее Транспортного кольца: урбанисты vs проектировщики

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Варианты доступности Транспортной площади обсудили в обладминистрации. По мнению властей и проектировщиков, оптимальным является ранее заявленный вариант — неполный клеверный лист. Урбанисты уже критиковали предложенные в этом варианте решения. По их мнению, лучше всего сделать регулируемый перекресток.

О чем идет речь?

Сегодня средняя скорость прохождения Транспортной площади составляет 16 километров в час. Среднее время задержки — 195 секунд. В часы пик на кольце постоянно образуются пробки, в перспективе они будут лишь усиливаться.

Томская область планирует построить развязку на Транспортной площади. Для этого в 2020 году ООО «РосИнсталПроект» (Новосибирск) с участием специалистов Томского государственного архитектурно-строительного университета (ТГАСУ) проводило предпроектные работы. В сентябре проектировщики предложили обладминистрации построить двухуровневую развязку: за основу был взят проект пересечения по типу неполного клеверного листа.

Ректор ТГАСУ Виктор Власов высоко оценил проект и выразил уверенность в том, что таким образом будет решена проблема пробок на юге города.

В свою очередь авторы городских проектов «Город не бесит» и «Умный транспорт Томска» раскритиковали представленный проект. Они отметили то, что дорога станет более скоростной, а значит, более шумной для жителей близлежащих домов и более опасной для автомобилистов и пешеходов.

Четыре варианта проекта

Специалисты компании «РосИнсталПроект» публично представили четыре варианта проектируемой развязки.

Первый — двухуровневая развязка по типу неполного клеверного листа. Вариант предполагает строительство одного путепровода, устройство правоповоротных съездов для всех направлений, а также строительство двух петлевых съездов. Для пешеходов предусматривается сохранение существующих наземных переходов.

Второй вариант — сохранение кольцевого пересечения с устройством эстакады по улице Красноармейской. На кольце остается весь транзит улицы Нахимова и Елизаровых. Правоповоротные съезды выделены и левоповоротные съезды расходятся через кольцо. Пешеходная сеть сохранена с учетом наземных пешеходных переходов и надземного перехода по Красноармейской.

Третий вариант — двухуровневая развязка, регулируемое пересечение с устройством двух путепроводов по Красноармейской, устройство правоповоротных съездов для всех направлений и организация левых поворотов через пересечение в одном уровне со светофором. Для пешеходов предусматривается организация надземного перехода на улице Красноармейской со стороны Южной, а также сохранение действующих наземных переходов.

Четвертый вариант — трехуровневая развязка. Вариант предполагает устройство над улицей Красноармейской путепроводов по направлению Нахимова — Елизаровых, устройство правоповоротных съездов для всех направлений. Для пешеходов предусматривается устройство двух надземных переходов на Красноармейской, а также использование существующих наземных пешеходных переходов.

По словам гендиректора компании Юминова, данный вариант развязки является самым дорогостоящим и потребует сноса ряда зданий. Поэтому специалисты обсуждали двухуровневые развязки, из которых оптимальным вариантом был признан «неполный клевер».

Понравился ли проект урбанистам?

«В общем, все понятно. Рассматривали только по одному критерию: пропускная способность. Чего и следовало ожидать. Все остальные критерии были принижены по значимости. Вообще, конечно, интересно смотреть. Как будто попал в 2010 год. Все те же аргументы и тезисы. Как будто не было целого пласта новых знаний о городском транспорте за это время. Очень гнетущее впечатление. Все контраргументы очень слабые «нет, это не так», «нет, это заблуждение», — прокомментировали в паблике «Умный транспорт Томска».

Они предложили альтернативный вариант развития Транспортной площади — сделать регулируемый перекресток с приоритетом общественного транспорта.

Урбанисты предполагают, что создание двухуровневой развязки обойдется в несколько миллиардов рублей, а сроки реализации затянутся на несколько лет, в том числе из-за необходимости переносить коммуникации. При этом переоборудование транспортного кольца в регулируемый перекресток может занять один строительный сезон, а стоимость работ будет намного дешевле.

Урбанисты говорят, что при обустройстве регулируемого перекрестка будут созданы переходы, удобные для пешеходов, также появится возможность комфортного передвижения на общественном транспорте.

«Эстакада на корню убивает любую возможность организации удобного общественного транспорта в этом районе. И это на самом деле самое важное последствие строительства двухуровневой развязки. Это еще один шаг к закреплению доминирующей роли личного автомобильного транспорта в Томске. Шаг к дальнейшему росту загруженности дорог и дефициту парковочных мест», — отмечают в «Умном транспорте».

При этом они признают, что по пропускной способности двухуровневая развязка выигрывает и у текущего кольца, и у предлагаемого регулируемого перекрестка. Однако двухуровневая развязка значительно проигрывает регулируемому перекрестку по критерию безопасности. «Регулируемый перекресток занимает меньше места, дает возможность создать новые зеленые общественные пространства, он менее шумный из-за меньшей скорости автотранспорта. Кроме того, приоритет общественного транспорта означает более свежий воздух и улучшение экологической обстановки», — подчеркивают в «Умном транспорте».

Руководитель «РосИнсталПроекта» отметил, что вариант с перекрестком отвергнут еще на этапе обсуждения работы, так как он не справится даже с текущей транспортной интенсивностью.

В свою очередь замгубернатора Игорь Шатурный подчеркнул, что альтернатив двухуровневой развязке нет.

«Прирост числа автомобилей в Томске составляет 8-10% каждый год. Рассчитав дальнейшее развитие и строительство новых микрорайонов в южной части агломерации Томск, мы понимаем, что в ближайшие годы получим серьезную ситуацию с транспортной доступностью в этом направлении».

Что будет дальше?