Транспортная полиция Томска считает, что ФСБ не причастна к отравлению Навального

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Транспортная полиция Томска, которая проводила доследственную проверку после госпитализации Алексея Навального с самолета в августе, отказалась передать материалы проверки военным следователям. «Доводы заявителей о том, что к отравлению Навального причастны сотрудники ФСБ России не соответствуют действительности и материалами проверки не подтверждаются», — говорится в постановлении от 20 января, копию которого опубликовал директор ФБК Иван Жданов.

Это ответ на требование юристов Алексея Навального от 18.01.2021 передать материалы доследственной проверки Транспортной полиции Томска военным следователям после расследования Bellingcat и ряда СМИ с доказательствами возможной причастности сотрудников ФСБ к отравлению политика во время поездки в Томск в августе прошлого года.

Напомним, что Алексей Навальный впал в кому на борту самолёта Томск – Москва 20 августа. Впоследствии его перевезли на лечение в Германию, где специалисты обнаружили в его организме следы отравляющего вещества из группы «Новичок». Российские власти отрицают, что Навальный был отравлен, уголовное дело не возбуждено.

В середине декабря 2020 года The Insider и Bellingcat выпустили расследование, посвященное отравлению Алексея Навального. Журналисты пришли к выводу, что покушение на Алексея Навального совершила в Томске группа из восьми оперативников ФСБ. Сам Алексей Навальный на сайте ФБК назвал имена и псевдонимы людей, которых подозревает в покушении на свою жизнь. Он считает, что приказ об его отравлении группе ФСБ был «отдан президентом России Владимиром Путиным».