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08 февраля,
2021
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Транспортная полиция Томска считает, что ФСБ не причастна к отравлению Навального

ТВ2
ТВ2
37 минут назад

Транспортная полиция Томска, которая проводила доследственную проверку после госпитализации Алексея Навального с самолета в августе, отказалась передать материалы проверки военным следователям. «Доводы заявителей о том, что к отравлению Навального причастны сотрудники ФСБ России не соответствуют действительности и материалами проверки не подтверждаются», — говорится в постановлении от 20 января, копию которого опубликовал директор ФБК Иван Жданов.

Транспортная полиция Томска считает, что ФСБ не причастна к отравлению Навального

Это ответ на требование юристов Алексея Навального от 18.01.2021 передать материалы доследственной проверки Транспортной полиции Томска военным следователям после расследования Bellingcat и ряда СМИ с доказательствами возможной причастности сотрудников ФСБ к отравлению политика во время поездки в Томск в августе прошлого года.

Напомним, что Алексей Навальный впал в кому на борту самолёта Томск – Москва 20 августа. Впоследствии его перевезли на лечение в Германию, где специалисты обнаружили в его организме следы отравляющего вещества из группы «Новичок». Российские власти отрицают, что Навальный был отравлен, уголовное дело не возбуждено.

В середине декабря 2020 года The Insider и Bellingcat выпустили расследование, посвященное отравлению Алексея Навального. Журналисты пришли к выводу, что покушение на Алексея Навального совершила в Томске группа из восьми оперативников ФСБ. Сам Алексей Навальный на сайте ФБК назвал имена и псевдонимы людей, которых подозревает в покушении на свою жизнь. Он считает, что приказ об его отравлении группе ФСБ был «отдан президентом России Владимиром Путиным».

17 января Алексей Навальный вернулся из Германии в Россию , и его сразу же арестовали. Это вызвало массовые уличные протесты 23 и 31 января. 2 февраля суд заменил Навальному условный срок наказания на реальный по делу «Ив Роше».

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