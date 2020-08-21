Добрые новости
21 августа,
2020
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Новости

Транспортная полиция нашла «смертельно опасное» вещество, которым отравили Навального

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов сообщил, что транспортная полиция нашла вещество, которым отравили Алексея Навального. Раскрыть название вещества в полиции отказываются.

Транспортная полиция нашла «смертельно опасное» вещество, которым отравили Навального

По словам Жданова, сотрудница полиции отказалась раскрыть название вещества ему и жене Навального Юлии, сославшись на тайну следствия. При этом она уточнила, что вещество «смертельно опасное не только для Алексея, но и для окружающих, все вокруг должны находиться в костюмах защиты».

Супруга Навального Юлия добавила, что еще несколько часов назад врачи готовили документы на транспортировку политика. Она говорит, что транспортная полиция прибыла в здание больницы для санкционирования транспортировки Навального, а не для поиска отравляющего вещества.

После этого прошло два часа, и нам отказываются отдать Алексея, чтобы отправить, — говорит Юлия Навальная. — Мы считаем, конечно, что это сделано специально для того, чтобы то химическое вещество, которое находится в организме Алексея, исчезло. <...> Он не в очень хорошем состоянии, и мы не можем, конечно, доверять этой больнице.

Пресс-секретарь политика Кира Ярмыш также уверена, что держать Навального в омской больнице небезопасно для его здоровья.


«Врачи сейчас говорят, что состояние нестабильное и этим мотивируют то, что запрещают перевозить Алексея из больницы. Но дело в том, что на любом самолете, где есть достаточное оборудование для транспортировки человека в коме, будет более безопасно, чем находиться здесь, в омской больнице, без минимального оборудования и без достаточного оборудования для проведения исследований», — заявила она в эфире «Эха Москвы».

Однако главврач больницы заявил, что позволить транспортировку Навального под ответственность родственников невозможно, а местные специалисты не хуже, чем из немецкой больницы. 

Утром 20 августа Алексея Навального экстренно госпитализировали из самолета Томск-Москва с отравлением. Пресс-секретарь политика Кира Ярмыш считает, что его могли отравить. 


Томский Роспотребнадзор по сообщениям СМИ начал проверку в аэропорту города, сообщает ТАСС. Как пишет телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти», проверку также ведет томская транспортная полиция. Life Shot  со ссылкой на источник пишет, что Навальному диагностировали острое отравление неустановленным психодиcлептиком.


Baza пишет, что политик в коме второй степени. «Врачи предполагают, что Алексея Навального могли отравить оксибутиратом натрия — это сильный психодислептик. Это вещество не имеет цвета и запаха, поэтому его легко могли добавить в чай — часто насильники выбирают оксибутират натрия, чтобы «выключить» своих жертв. Правда, в то же время препарат имеет соленый вкус, поэтому Алексей мог его почувствовать», – сообщает телеграм-канал.

Известно, что в Томске Алексей Навальный занимался съемками фильма-расследования. Тему расследования до момента публикации фильма держат в секрете. Перед посадкой в самолет политик пил чай в «Венской кофейне» в аэропорту Томска. Руководство кофейни заявляет, что сейчас идет внутренняя проверка: изучаются записи с камер видеонаблюдения и выясняются все обстоятельства произошедшего.

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