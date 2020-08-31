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31 августа,
2020
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Транспорт Томска возвращается к «доковидному» режиму работы

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

С 1 сентября на городских маршрутах ежедневно будет работать 425 единиц транспорта, сообщает пресс-служба мэрии. Ранее в Томске сократили время работы и количество единиц общественного транспорта, которые работали на линии.

Транспорт Томска возвращается к «доковидному» режиму работы

Сокращение работы было вызвано пандемией коронавируса. Так как с 1 сентября возобновляют работу общеобразовательные организации, также начинается учеба в вузах и колледжах, пассажиропоток увеличивается. Поэтому с 1 сентября на городских маршрутах будет ежедневно работать максимальное количество единиц транспорта.  


Согласно контрактам, время отправления последнего автобуса в рейс обозначено как 22.30, время окончания работы на маршрутах варьируется между 23.00 — 23.30.

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