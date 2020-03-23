«Транснефть» начала ликвидацию компании в Томской области

«Транснефть» начала присоединение компании «Транснефть — Центральная Сибирь» к «Транснефть — Западная Сибирь», говорится в уведомлении компании, размещенном на портале «Федресурс». Решение о реорганизации приняли акционеры на внеочередном собрании 17 марта.

В пресс-службе самой «Транснефти» заявляли, что решение о переносе структуру в Омск продиктовано оптимизацией управления и сокращением операционных расходов. Компания сократит около 100 работников, преимущественно из управленческого состава, и 50 вакансий.





Объекты, располагающиеся в Томской области, отойдут в управление другим структурам «Транснефти», в частности, Стрежевское районное нефтепроводное управление (включая головной участок нефтепровода Александровское — Анжеро-Судженск) отойдет к «Транснефти-Сибирь», а Парабельское управление примет на баланс «Транснефть — Западная Сибирь».