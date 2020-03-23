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23 марта,
2020
Новости

«Транснефть» начала ликвидацию компании в Томской области

ТВ2
ТВ2
51 минута назад

«Транснефть» начала присоединение компании «Транснефть — Центральная Сибирь» к «Транснефть — Западная Сибирь», говорится в уведомлении компании, размещенном на портале «Федресурс». Решение о реорганизации приняли акционеры на внеочередном собрании 17 марта. 

В пресс-службе самой «Транснефти» заявляли, что решение о переносе структуру в Омск продиктовано оптимизацией управления и сокращением операционных расходов. Компания сократит около 100 работников, преимущественно из управленческого состава, и 50 вакансий. 


Объекты, располагающиеся в Томской области, отойдут в управление другим структурам «Транснефти», в частности, Стрежевское районное нефтепроводное управление (включая головной участок нефтепровода Александровское — Анжеро-Судженск) отойдет к «Транснефти-Сибирь», а Парабельское управление примет на баланс «Транснефть — Западная Сибирь».

«Транснефть — Центральная Сибирь» было создано в 1972 году. Предприятие эксплуатирует нефтепроводы «Самотлор — Александровское» (участок протяженностью 23 километра), «Александровское — Анжеро-Судженск» (818 километров), «Игольско-Таловое — Парабель» (397 километров). 


Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», выручка предприятия «Транснефть — Центральная Сибирь» в 2018 году составила 16,3 миллиарда рублей, а чистая прибыль – 4,5 миллиарда. В 2018 году компания уплатила 890 миллионов рублей налога на прибыль.


По оценкам замгубернатора Александра Феденева, Томская область может потерять минимум 400-500 млн рублей налоговых доходов. В свою очередь, пресс-секретарь «Транснефти» Игорь Демин сообщал «Интерфаксу», что отчисления в бюджет Томской области снизятся только в 2020 году на фоне общего уменьшения налогооблагаемой прибыли.

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