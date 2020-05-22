Трамваи № 3 и 5 два месяца не будут ходить из-за ремонта путей

С 1 июня до 31 июля на участке ул. Лебедева от ул. Киевской до пр. Комсомольского в связи с ремонтом трамвайных путей будет закрыто движение трамваев маршрутов № 3 «Восточная – пл. Батенькова» и 5 «пл. Южная – пл. Батенькова».

Часть высвободившихся вагонов направят для работы по трамвайным маршрутам №№ 1 «Восточная - Черемошники», 2 «пл. Батенькова - пл. Южная», 4 «Восточная – пл. Южная». Они будут курсировать с интервалом в «часы пик» в будни - от 6 до 9 минут, в выходные – от 8 до 11 минут.





Перевозчики автобусов №№ 11, 13/14 и 36/37, маршруты которых проходят вблизи закрываемых участков, обязались соблюдать интервал движения и добавить дополнительные единицы автобусов на этих маршрутах.





«Сохранение электротранспорта, его бесперебойная работа, безопасность пассажироперевозок — приоритетные задачи администрации в развитии транспортной инфраструктуры. Ежедневно в трамваях и троллейбуса проезжают более 40 тысяч томичей, большая часть которых - льготники. Сегодня мы обращаемся к томичам с просьбой отнестись с пониманием к временным неудобствам. Предстоящий ремонт позволит обеспечить безаварийную работу общественного транспорта в будущем», — отметил заместитель мэра, начальник департамента городского хозяйства Владимир Брюханцев.





На ремонт трамвайных путей в этом году направлено порядка 30 млн рублей – это консолидированные средства из бюджета города и муниципального предприятия. Ремонтным бригадам предстоит привести в нормативное состояние 1194 м одиночного пути и переезды на пересечениях ул. Лебедева и Киевской, построенные в 1967 году. Во время работы будут заменены рельсы, шпалы, балласт из песчано-гравийной смеси.





Замечания и предложения по работе трамваев томичи могут оставить потел. 999-615 (отдел эксплуатации ТТУ), 282-906 (отдел оперативного управления, учета и контроля ЦОиКП).