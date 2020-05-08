Трагедия на базе отдыха Хардикова заимка

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«Сожгли все полностью на Хардиковой заимке. Все домики отдельно стоящие. Шли и поочередно все жгли. Само сгореть не могло. Два егеря пропали. Хорошо если остались живы. Народ звереет что ли? Что будет дальше? Вызвали полицию. Нужно разбираться. 25 лет работы и нашлись какие-то идиоты, мягко сказать», — написал сегодня утром на своей странице в Фейсбуке владелец заимки Юрий Хардиков.

Спустя несколько часов Юрий Хардиков написал, что получил плохие новости с заимки. «Один застрелен из ружья, второй в воде. После пожара на туристической базе Хардикова заимка обнаружены два трупа рабочих заимки. Имеются телесные повреждения. Медики не осматривали. В настоящее время формируется СОГ в составе СУ СК. После осмотра места происшествия будет доложено подробнее», — сообщает Юрий Хардиков.

В следственном управлении СК по Томской области подтвердили, что при тушении пожара на Хардиковой заимке обнаружены тела двух мужчин. Причина смерти устанавливается. На место выехала следственная группа.

Из другого источника нам стало известно о наличии огнестрельных ранений на телах погибших.

Хардикова заимка была создана известным томским бизнесменом Юрием Хардиковым – заядлым охотником, рыбаком и любителем природы. Находится заимка неподалеку от республиканского заказника, около границы с Новосибирской областью. Место, в котором находится заимка, называется «черновскими озёрами» и относится к Тимирязевскому лесничеству.

На Хардиковой заимке гостям предлагали уютные, экологически чистые, рубленые из сосны домики и русскую баню. Рыбакам в радиусе 10–15 км предлагали половить щуку, карася и окуня.В период охотничьего сезона предлагали организовать охоту на боровую дичь.