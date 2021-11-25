Традиции, которые не остывают: Уникальной сети бутиков чая, кофе и подарков «УтроЗдесь» - 6 лет

Из чего складывается уют в доме? Из ощущения комфорта, красоты и приятных ароматов, считает основатель бутиков «УтроЗдесь» Альфия Кулешова. Если вы тоже стремитесь сделать свой дом уютным, а ужины — безупречно оформленными, загляните в один из бутиков. Помимо уникального ассортимента, по случаю дня рождения, там можно найти много интересных предложений.

Красивые бутики для счастливых покупок

— 27 ноября приглашаем всех томичей на праздник в наши бутики! Для своих гостей мы приготовили вкусные подарки и розыгрыши. Главный приз праздника — кофемашина. В этот день без подарка не останется никто, особенно маленькие томичи, для которых у нас особые подарки и угощения.

В бутиках «УтроЗдесь» представлена продукция более 500 видов от ведущих производителей со всего мира, говорит Альфия Кулешова.

Мы являемся экспертами на этом рынке с 2015 года. Наши покупатели возвращаются к нам снова и снова. Это ценители традиций и здорового питания. Они приходят к нам за вкусным, настоящим чаем и кофе, посудой и аксессуарами, сладостями и всем тем, что гармонично вписывается в чайно-кофейную тематику. Основные преимущества наших продуктов: натуральность, уникальность, свежесть и гарантия высокого качества. Дегустации кофе, чая и сладостей в наших бутиках помогают покупателям определиться с выбором. Наша миссия — повышение качества жизни с помощью полезных натуральных продуктов для здоровья, сохраняющих красоту, дарящих энергию и вдохновение.

Лучшие продукты со всего мира

Философия натуральных продуктов. Все составы продуктов, которые представлены в магазинах, на 100% натуральные, рассказывает Альфия Кулешова. Любовь к хорошему чаю и кофе — залог качества работы всего коллектива. Тщательный отбор составов предполагает гарантию не только их полезных свойств для здоровья, но также соблюдение экологической безопасности. Каждый день команда «УтроЗдесь» работает над тем, чтобы сделать продукты еще полезными и безопасными для здоровья.

Ароматный чай объединяет всю семью за одним столом, делает ближе, а вместе со вкусными лакомствами всегда поднимает настроение. Чайная коллекция «УтроЗдесь» – это широкий выбор высококачественных сортов чая со всего мира. Здесь можно найти классические, травяные, ароматизированные и эксклюзивные сорта. А если вы хоть раз попробуете этот чай в сочетании со сладостями в бельгийском шоколаде, точно не забудете этот вкус.

Запах свежесваренного кофе считается одним из самых манящих и приятных для человека. Лучшие зерновые и десертные плантационные сорта в мире позволят вам насладиться бодрящим напитком у себя дома. Попробовав кофе от «УтроЗдесь», вы узнаете этот аромат где угодно. Хотите сэкономить время с утра? Загляните в один из бутиков по пути на работу и начните день с напитка «как в кофейне», сваренного в итальянской гейзерной кофеварке.

Чтобы покупателям было легче создать уют на кухне, Альфия Кулешова стала больше внимания уделять красивой посуде в ассортименте. В бутиках «УтроЗдесь» можно найти необычные сервировочные тарелки, оригинальные столовые приборы, изящные салфетки. Сотрудники магазина подбирают целые серии стильных сочетаний: бокалы и чайные пары, приборы и текстиль. С их помощью можно любой домашний ужин превратить в изысканную трапезу.

— Мы очень любим собирать подарки для наших покупателей, — признается Альфия Кулешова. — Ведь подарок — это еще одна возможность проявить заботу о родных и близких, порадовать коллег и партнеров. Любой из членов нашей команды с удовольствием подберет и упакует сюрприз, учитывая все пожелания. Не знаете, чем удивить дорогого человека? Мы подскажем! Доверьтесь нашему опыту, у нас на счету уже более 40 000 подарков.

Наполнитесь здоровьем, вдохновением и красотой вместе с «УтроЗдесь». Приходите за покупками в бутики по адресам: ул. Учебная, 38, ул. Гагарина, 2А, ул. Сибирская, 56. Сайт: utrozdes.ru