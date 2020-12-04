ТПУ выиграл гранты на 180 миллионов на проекты в области медицины и «зеленой химии»

Министерство науки и высшего образования РФ предоставит ТПУ мегагранты для реализации двух проектов в области медицины и «зеленой химии». Об этом сообщает пресс-служба вуза.

«Ценность программы мегагрантов в том, что российские вузы не просто привлекают в качестве руководителей проектов ученых с мировым именем. Программа позволяет сформировать и поддержать коллективы, работающие на фронтирах науки. После официального завершения мегагранта научная работа не останавливается: в вузе остаются люди, лаборатории, новые знания, технологии», — приводит пресс-служба слова врио ректора ТПУ Андрея Яковлева.





Так, Томский политех выиграл мегагрант на совместное создание сетевой лаборатории химии невалентных взаимодействий. Работы пройдут в сотрудничестве с учеными Санкт-Петербургского государственного университета. Проект возглавит профессор Миланского политехнического университета Джузеппе Реснати.





«В созданной лаборатории мы будем вести фундаментальные исследования и получать новые полезные соединения. Это органические магниты, катализаторы, сорбенты и целый ряд технологий в интересах ядерной медицины, «зеленой химии» и циркулярной экономики», — сообщил доцент исследовательской школы химических и биомедицинских технологий ТПУ Павел Постников.





Работы по второму мегагранту возглавит профессор Университета Авейру (Португалия) Андрей Холкин. Он специалист мирового уровня по пьезо- и магнитоэлектрическим материалам.





«Пьезоэлектрические материалы способны производить заряд без внешнего источника электрической энергии, например, если материал сжать, скрутить или сдавить. Магнитоэлектрические материалы формируют заряды под воздействием внешнего магнитного поля. Предшествующие исследования показали, что такие материалы усиливают регенерацию тканей», — добавляют в пресс-службе.





«Полученные фундаментальные знания позволят на следующем этапе использовать эти эффекты для лечения заболеваний, требующих восстановления нервной и гладкомышечной ткани и ингибирования развития опухолей, что укладывается в наши компетенции в области инженерии здоровья», — отметил директор научно-исследовательского центра «Физическое материаловедение и композитные материалы» ТПУ Роман Сурменев.