ТПУ создал изотоп для препаратов от рака, который минимизирует вред облучения
Ученые ТПУ разработали изотоп для препаратов от рака, который помогает минимизировать вред от облучения. Доклинические и лабораторные испытания начнутся в 2021 году, сообщает пресс-служба вуза.
Изотоп, о котором идет речь, называется лютеций-177. Его производят на исследовательском ядерном реакторе ТПУ, а потом используют при создании противораковых радиоактивных фармпрепаратов. В ТПУ его уникальность объясняют точечным действием, которое наносит меньший вред здоровым тканям. Получить такой изотоп вышло благодаря новой технологии извлечения из облученной в ядерном реакторе мишени изотопа. Как объясняют в вузе, его получают из стабильного иттербия-176 (редкоземельный металл). Применение такой технологии делает изотоп «чистым» — примеси не ограничивают его терапевтическое воздействие, а готовый препарат влияет преимущественно на метастазы опухоли, почти не задевая здоровые клетки.
«Мы начали производство соединения изотопа трихлорид лютеция-177. Применяться он будет для того, чтобы синтезировать радиофармпрепараты для точечного уничтожения опухолей. До конца года мы отправим образцы в АО «НИФХИ имени Карпова» на независимую экспертизу. Там радиохимики будут смотреть на качество нашего трихлорид лютеция», — рассказал заведующий лабораторией изотопного анализа и технологий ТПУ профессор Игорь Шаманин.
Для справки: Радиофармпрепараты — группа лекарств, в основе которых лежит нестабильный изотоп какого-либо элемента. Излучение от него используется для диагностики онкологических заболеваний и уничтожения опухолевых клеток при лучевой терапии. Сейчас ученые работают над тем, чтобы уменьшить вред облучения, который наносится организму человека при терапии.
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