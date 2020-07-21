ТПУ создал изотоп для препаратов от рака, который минимизирует вред облучения

Ученые ТПУ разработали изотоп для препаратов от рака, который помогает минимизировать вред от облучения. Доклинические и лабораторные испытания начнутся в 2021 году, сообщает пресс-служба вуза.





Изотоп, о котором идет речь, называется лютеций-177. Его производят на исследовательском ядерном реакторе ТПУ, а потом используют при создании противораковых радиоактивных фармпрепаратов. В ТПУ его уникальность объясняют точечным действием, которое наносит меньший вред здоровым тканям. Получить такой изотоп вышло благодаря новой технологии извлечения из облученной в ядерном реакторе мишени изотопа. Как объясняют в вузе, его получают из стабильного иттербия-176 (редкоземельный металл). Применение такой технологии делает изотоп «чистым» — примеси не ограничивают его терапевтическое воздействие, а готовый препарат влияет преимущественно на метастазы опухоли, почти не задевая здоровые клетки.