ТПУ создал комплекс очистки воды для поселка в Алтайском крае

В поселке городского типа Тальменка Алтайского края, где живет 19,5 тысяч жителей, завершают строительство системы обеспечения чистой питьевой водой по проекту «Импульс», который создали инженеры ТПУ.

Как говорят в вузе, в поселке Тальменка давно была проблема с качеством воды. В старых водозаборах прямой подачи не было никакой системы очистки, а вода шла по ветхим трубам. В скважине же поселка вода с повышенным содержанием по нескольким показателям: жесткости, железу, марганцу.

Основа водоочистного комплекса - безреагентная технология, в которой действуют природные окислители: озон, атомарный кислород, радикалы ОН- и УФ-излучения, которые генерируются в водовоздушном потоке за счет импульсного электрического разряда.