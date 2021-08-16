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Главная Новости ТПУ создал комплекс очистки воды для поселка в Алтайском крае
Новости

ТПУ создал комплекс очистки воды для поселка в Алтайском крае

ТВ2
ТВ2 ТВ2
час назад

В поселке городского типа Тальменка Алтайского края, где живет 19,5 тысяч жителей, завершают строительство системы обеспечения чистой питьевой водой по проекту «Импульс», который создали инженеры ТПУ.

Как говорят в вузе, в поселке Тальменка давно была проблема с качеством воды. В старых водозаборах прямой подачи не было никакой системы очистки, а вода шла по ветхим трубам. В скважине же поселка вода с повышенным содержанием по нескольким показателям: жесткости, железу, марганцу.

Основа водоочистного комплекса - безреагентная технология, в которой действуют природные окислители: озон, атомарный кислород, радикалы ОН- и УФ-излучения, которые генерируются в водовоздушном потоке за счет импульсного электрического разряда.

Строительство этого водозабора в поселке стало самым крупным проектом по нацпроекту «Экология» в Алтайском крае.

«Сейчас проект находится на завершающей стадии: все оборудование поставлено, выполнены  необходимые монтажные работы. Следующий этап — пуско-наладочные работы, которые планируется провести осенью, и передача станции в эксплуатацию. Мощность комплекса «Импульс» составляет 120 кубических метров в час», — говорит руководитель группы Научно-производственной лаборатории «Чистая вода» ИШПНТ ТПУ Алексей Верховский.

Система, разработанная в Томске, включает три водозаборные скважины, станцию водоочистки, два резервуара чистой воды объемом 1 000 кубических метров, водопроводные сети протяженностью 7 584 метра. Стоимость объекта - 230 млн рублей.

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