ТПУ совместно с компанией «ЭФКО» провел эко-субботник на территории кампуса

25 августа Томский политехнический университет и компания «ЭФКО» провели субботник на территории часовни святой блаженной Домны Томской. Так университет готовит кампус к новому учебному году и завершает третий трудовой семестр работы студенческого отряда в Политехе.

В субботнике приняли участие все желающие студенты ТПУ. Вместе они очистили от скошенной травы и старых листьев территорию часовни, а также покрасили ограждение вокруг.

Эта территория принадлежит ТПУ и является частью студенческого городка. Поэтому для университета важно поддерживать часовню в хорошем состоянии, наводить здесь порядок и даже заниматься ее реконструкцией.

Угощением для волонтером стали бургеры с растительным мясом под брендом «Hi!». Это инновационная продукция компании «ЭФКО». По вкусу она максимально близка к домашней мясной котлете, но при этом содержит только ингредиенты растительного происхождения. А значит, помогает сохранить планету для будущих поколений. В отличие от животного мяса, при производстве которого истощаются запасы пресной воды, образуется большое количество парниковых газов и формируется дефицит пригодных для сельского хозяйства земель.