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ТПУ совместно с компанией «ЭФКО» провел эко-субботник на территории кампуса

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25 августа Томский политехнический университет и компания «ЭФКО» провели субботник на территории часовни святой блаженной Домны Томской. Так университет готовит кампус к новому учебному году и завершает третий трудовой семестр работы студенческого отряда в Политехе.

В субботнике приняли участие все желающие студенты ТПУ. Вместе они очистили от скошенной травы и старых листьев территорию часовни, а также покрасили ограждение вокруг.

Эта территория принадлежит ТПУ и является частью студенческого городка. Поэтому для университета важно поддерживать часовню в хорошем состоянии, наводить здесь порядок и даже заниматься ее реконструкцией.

Угощением для волонтером стали бургеры с растительным мясом под брендом «Hi!». Это инновационная продукция компании «ЭФКО». По вкусу она максимально близка к домашней мясной котлете, но при этом содержит только ингредиенты растительного происхождения. А значит, помогает сохранить планету для будущих поколений. В отличие от животного мяса, при производстве которого истощаются запасы пресной воды, образуется большое количество парниковых газов и формируется дефицит пригодных для сельского хозяйства земель.

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«Этот субботник — не только завершение подготовительных работ к новому учебному году, но еще и старт новых эко-мероприятий. Они будут связаны с экологическим воспитанием и популяризацией рационального потребления, защитой экологии и привитием простых способов сохранения нашей планеты. Поэтому наш партнер — известный производитель растительного питания «ЭФКО», — рассказала директор Центра волонтерской и общественной деятельности ТПУ Наталья Ушакова.

Компания «ЭФКО» — один из крупнейших производителей продуктов питания в России. Основные торговые марки компании, известные большинству из нас, — это «Слобода» и «Altero». С осени 2020 года «ЭФКО» реализует программу эксклюзивного рекрутинга в Сибири. Томск — один из городов-участников проекта.

Идея проекта пришла руководству компании после изучения внутрикорпоративной статистики. В «ЭФКО» предположили, что именно у жителей Сибири чаще встречаются стороны характера, которые компания ищет в будущих руководителях. Это любовь и внимательность к окружающим, трудолюбие и самоирония. 

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В Инновационном центре «ЭФКО» в Белгородской области работает около 10 томичей – участников сибирской HR-программы. Все они сотрудники лабораторий, преимущественно задействованы в проекте по биосинтезу полезных альтернатив сахара — сладким белкам. 

Программа эксклюзивного рекрутинга «ЭФКО» в Томске продолжается.

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