ТПУ проведет капремонт в общежитии для иностранных студентов

Капремонт пройдет в общежитии ТПУ для иностранных студентов на улице Усова, 21/2. 140 млн рублей на ремонт Политеху выделило Министерство науки и высшего образования.

Запланированный капитальный ремонт предполагает отделку внутренних помещений с заменой всех инженерных коммуникаций, — цитирует проректора ТПУ Светлану Лукиных пресс-служба вуза. — Речь идет о замене систем отопления, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, противопожарной сигнализации, связи, контроля доступа. Это повысит уровень комфорта проживания студентов.

Общежитие, в котором готовится капремонт, построили в 1977 году. В нем живут студенты, приезжающие учиться в ТПУ из Китая, Вьетнама, Германии, Франции, Индии, Турции, Ирана и других стран. Сейчас проектно-сметная документация на ремонт проходит госэкспертизу, затем будет определен подрядчик. Работы планируют начать в августе и закончить к концу 2020 года. Студентов, оставшихся на лето в Томске, расселили по другим общежитиям университета.





В пресс-службе добавляют, что в кампусе ТПУ идет текущий ремонт общежитий. Так, для будущих первокурсников студенческие отряды вуза подготовят порядка 450 комнат.