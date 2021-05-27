ТПУ примет участие в международном проекте по спасению носорогов в Африке

ТПУ присоединился к международному проекту Rhisotope Project (от английских слов «носорог» (rhino) и «изотоп» (isotope). Проект создан для борьбы с истреблением носорогов, сообщает пресс-служба вуза.

Как рассказали в вузе, в рамках проекта на рога животных будут наносить изотопные метки. Предполагается, что это поможет снизить спрос на носорогов из-за того, что контрабанду станет легко обнаружить. В пунктах пересечения границ установлены устройства обнаружения радиации, поэтому транспортировать маркированные рога станет невозможно.





«Томский политех представляет российское научно-академическое сообщество в этом многонациональном и междисциплинарном проекте. Он направлен на выполнение одной из стратегических задач по мирному использованию ядерных и радиационных технологий в различных сферах человеческой деятельности», — говорит замдиректора Инженерной школы ядерных технологий ТПУ Вера Верхотурова.





Уточняется, что к этому дню стартовал первый этап проекта. В рога двух носорогов ввели следовое количество стабильных нерадиоактивных изотопов С-13 (углерод) и N-15 (азот). Теперь в течение трех месяцев ученые и ветеринары будут наблюдать, как изотопы поведут себя внутри рога. После научная комиссия должна подтвердить, что изотоп не перемещается внутри тела животного и не наносит вреда. После ученые займутся моделированием, которое поможет найти подходящий радиоизотоп и его количество. На третьем этапе проекта, если предыдущие завершатся успешно, подходящее радиоактивное вещество введут в рога. Поставщиком изотопа выступит «Росатом».





«В первой части проекта используются стабильные нерадиоактивные изотопы, не приносящие вреда биологическим объектам. По большому счету это изотопы, которые используются в ядерной медицине для лечения или диагностики. Заключение комиссии по результатам анализов носорогов поможет понять, какой именно радиоизотоп вводить, чтобы исключить даже минимальные негативные последствия для животного и окружающей среды в целом», — поясняет Вера Верхотурова.





В ТПУ отметили, что вуз сможет исследовать изотопы в своем реакторе.





Отметим, в Южной Африке живет 90% мировой популяции носорогов. Как зафиксировали ученые, с 2010 по 2019 год из-за браконьеров погибли больше 9,5 тысяч животных. Истребление носорогов вызвано огромной ценностью их рогов. Считается, что рога животного, вес которых достигает 15 кг, являются кладезем полезных веществ. Как следует из данных открытых источников, вес на рога доходит до 65 тысяч долларов за килограмм, то есть выше цены на золото. Главными потребителями носорожьих рогов являются китайская медицина и ювелирная промышленность. Также из рогов делают бокалы и ручки для кинжалов на Ближнем Востоке.