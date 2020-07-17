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17 июля,
2020
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ТПУ подготавливает проект реконструкции стадиона «Политехник»

ТВ2
ТВ2
11 минут назад

Томский политехнический университет готовится к реконструкции стадиона «Политехник». Вуз проводит опрос о том, каким должен быть обновленный спорткомплекс. 

ТПУ подготавливает проект реконструкции стадиона «Политехник»

В апреле 2020 года Томский политех заключил договор с ТГАСУ на выполнение проектных работ в разработке концепции градостроительного развития спортивного комплекса «Политехник». Главное условие вуза — оставить стадион открытым городским пространством. Сейчас специалисты заняты корректировкой технического задания с учетом требований ТПУ.


«Стадион «Политехник» — любимое место не только студентов и сотрудников ТПУ, но всех горожан, где можно отдохнуть и позаниматься спортом. В условиях ограничений во время пандемии количество его посетителей многократно увеличилось. Мы хотим сделать подарок политехникам и жителям Томска и реконструировать комплекс», — говорит врио ректора ТПУ Андрей Яковлев.


Волонтеры политеха проводят опрос среди посетителей стадиона, чтобы узнать, чего, по их мнению, не хватает на территории комплекса. Участники опроса указали на отсутствие парковочных мест, крытых спортивных площадок, мест общего пользования, территорий для отдыха и пикников.


Проект реконструкции стадиона будет готов в ноябре 2020 года, предварительные эскизы разработчики должны представить в августе. Основные работы намечены на будущий год и включены в перечень мероприятий к 125-летию Томского политеха.


Принять участие в опросе можно по ссылке.

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