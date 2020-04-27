ТПУ планирует реконструировать стадион «Политехник»

ТПУ заказал комплексный план развития стадиона «Политехник» в ТГАСУ. Эксперты вуза сформируют техническое задание, после чего можно будет проводить целостную реконструкцию спортивного объекта. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале вуза «Томский политех».

Сейчас стадион нуждается в полном обновлении с учетом новых технологий, материалов и спортивных стандартов. В связи с этим было принято решение провести комплексную реконструкцию с использованием современных строительных материалов и покрытий, новых технологий, с учетом нынешних потребностей студентов и всех жителей Томска.





Добавим, что работы по текущему ремонту стадиона производятся ежегодно: ремонт футбольного поля, беговых дорожек и лыжероллерной трассы.