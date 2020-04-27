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27 апреля,
2020
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ТПУ планирует реконструировать стадион «Политехник»

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

ТПУ заказал комплексный план развития стадиона «Политехник» в ТГАСУ. Эксперты вуза сформируют техническое задание, после чего можно будет проводить целостную реконструкцию спортивного объекта. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале вуза «Томский политех».

ТПУ планирует реконструировать стадион «Политехник»

Сейчас стадион нуждается в полном обновлении с учетом новых технологий, материалов и спортивных стандартов. В связи с этим было принято решение провести комплексную реконструкцию с использованием современных строительных материалов и покрытий, новых технологий, с учетом нынешних потребностей студентов и всех жителей Томска.


Добавим, что работы по текущему ремонту стадиона производятся ежегодно: ремонт футбольного поля, беговых дорожек и лыжероллерной трассы.

Сейчас студенты ТПУ могут заниматься спортом на двух объектах на улице Вершинина. Это многофункциональные спортивные площадки на ул. Вершинина, 46 и между общежитиями № 16 (ул. Вершинина, 46) и № 17 (ул. Вершинина, 48). Кроме того, в 2021 году планируется открыть спортплощадку на ул. Пирогова, 18.


Отмечается, что спортивная инфраструктура вуза – это еще и 25-метровый бассейн и более 30 спортзалов в общежитиях.

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