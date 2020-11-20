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20 ноября,
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ТПУ перевел лекции и практические занятия на дистант

ТВ2
ТВ2
1 день назад

Новая схема учебного процесса устанавливается в Томском политехническом университете до конца осеннего семестра: все лекции и практические занятия переводятся в дистанционный режим. Сессия также пройдет в дистанционном формате. Часть лабораторных работ, которые невозможно провести без специального оборудования, пройдут в корпусах университета с соблюдением противоэпидемиологических мер. Расписание будет скорректировано под них таким образом, чтобы все эти лабораторные прошли до 15 декабря.

ТПУ перевел лекции и практические занятия на дистант

Решение об изменении режима работы университета было принято в соответствии с рекомендациями Министерства науки и высшего образования РФ. 


«Университеты региона обсудили сегодня изменения в режиме своей работы на заседании Консорциума томских вузов и академических институтов. Томский политех принял решение сделать две схемы образовательного процесса, чтобы учесть особенности разных студентов. Но лекции и практики, не требующие работы на оборудовании, для всех будут проводиться только в дистанционном режиме. Такой формат работы мы будем поддерживать до конца осеннего семестра. Решение о продлении режима или его изменении будет приниматься, исходя из эпидемиологической обстановки», — говорит врио ректора Томского политехнического университета Андрей Яковлев. 


Для студентов первого-третьего курсов бакалавриата, первого-четвертого курсов специалитета и первокурсников магистратуры в дистанционном формате проводятся: лекции, практические занятия и сессия. Часть лабораторных работ пройдет до 15 декабря в корпусах. 


Для студентов старших курсов и аспирантов в дистанционном режиме проводятся лекции и сессия. Часть лабораторных также до 15 декабря пройдут на оборудовании в корпусах. В индивидуальном порядке для старшекурсников допускается очная работа в лабораториях над исследовательскими проектами. 


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