ТПУ перевел лекции и практические занятия на дистант

Новая схема учебного процесса устанавливается в Томском политехническом университете до конца осеннего семестра: все лекции и практические занятия переводятся в дистанционный режим. Сессия также пройдет в дистанционном формате. Часть лабораторных работ, которые невозможно провести без специального оборудования, пройдут в корпусах университета с соблюдением противоэпидемиологических мер. Расписание будет скорректировано под них таким образом, чтобы все эти лабораторные прошли до 15 декабря.

Решение об изменении режима работы университета было принято в соответствии с рекомендациями Министерства науки и высшего образования РФ.





«Университеты региона обсудили сегодня изменения в режиме своей работы на заседании Консорциума томских вузов и академических институтов. Томский политех принял решение сделать две схемы образовательного процесса, чтобы учесть особенности разных студентов. Но лекции и практики, не требующие работы на оборудовании, для всех будут проводиться только в дистанционном режиме. Такой формат работы мы будем поддерживать до конца осеннего семестра. Решение о продлении режима или его изменении будет приниматься, исходя из эпидемиологической обстановки», — говорит врио ректора Томского политехнического университета Андрей Яковлев.





Для студентов первого-третьего курсов бакалавриата, первого-четвертого курсов специалитета и первокурсников магистратуры в дистанционном формате проводятся: лекции, практические занятия и сессия. Часть лабораторных работ пройдет до 15 декабря в корпусах.





Для студентов старших курсов и аспирантов в дистанционном режиме проводятся лекции и сессия. Часть лабораторных также до 15 декабря пройдут на оборудовании в корпусах. В индивидуальном порядке для старшекурсников допускается очная работа в лабораториях над исследовательскими проектами.





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