ТПУ готовит обращение в полицию из-за пропажи иностранного студента

Учащийся магистратуры ТПУ из Казахстана почти трое суток не выходит на связь. Вуз готовит письмо в управление МВД о пропаже студента.

Представитель ТПУ рассказала ТВ2, что о пропаже магистранта администрация вуза узнала 9 сентября. 8 сентября он ушел из общежития и не вернулся. Сегодня в 19:00 истекает трое суток с момента пропажи студента-иностранца.





Через одногруппников, соседей по общежитию, друзей и знакомых пропавшего найти не удалось. В пресс-службе ТПУ отмечают, что отклонений в его поведении никто не замечал.





Администрация вуза оповестила родителей иностранца о пропаже. В связи с законом о персональных данных ТПУ не называет ФИО магистранта.



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