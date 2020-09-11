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11 сентября,
2020
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ТПУ готовит обращение в полицию из-за пропажи иностранного студента

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Учащийся магистратуры ТПУ из Казахстана почти трое суток не выходит на связь. Вуз готовит письмо в управление МВД о пропаже студента.

ТПУ готовит обращение в полицию из-за пропажи иностранного студента

Представитель ТПУ рассказала ТВ2, что о пропаже магистранта администрация вуза узнала 9 сентября. 8 сентября он ушел из общежития и не вернулся. Сегодня в 19:00 истекает трое суток с момента пропажи студента-иностранца.


Через одногруппников, соседей по общежитию, друзей и знакомых пропавшего найти не удалось. В пресс-службе ТПУ отмечают, что отклонений в его поведении никто не замечал.


Администрация вуза оповестила родителей иностранца о пропаже. В связи с законом о персональных данных ТПУ не называет ФИО магистранта.

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