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21 февраля,
2020
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«Тотальный диктант» на отлично: ТГУ запускает бесплатный курс для подготовки

Алиса Масанова
Алиса Масанова
7 часов назад

«Тотальный диктант» — ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих, проходящая в 1200  городах. В Томске акция пройдет 4 апреля 2020 года. Подготовиться к диктанту участники смогут на бесплатных курсах ТГУ «Русский по пятницам».


Вести курсы будет кандидат филологических наук, доцент филологического факультета ТГУ Нина Агапова. Занятия курса будут проходить еженедельно, 21 и 28 февраля, 6, 13, 20, 27 марта и 3 апреля, в 215 аудитории главного корпуса ТГУ (пр. Ленина, 36). Начало занятий – в 18.25.

«Тотальный диктант» на отлично: ТГУ запускает бесплатный курс для подготовки

«Занятия стоят в вечернее время, чтобы слушатели смогли посещать их после работы, – пояснила Нина Агапова. – Будет небольшая лекция, чтобы напомнить несколько базовых правил, затем конкретные примеры, тренировочный диктант для усвоения и его разбор. Также немного времени посвятим дополнительным вопросам и разбору интересных случаев применения правила».


Темой одного занятия станет одно правило по орфографии и одно по пунктуации. Первая встреча будет посвящена написанию «н/нн» в разных частях речи, а также обособленным и необособленным определениям.


Темы занятий разработал сам экспертный совет «Тотального диктанта». Они подобраны таким образом, чтобы на самом диктанте участники допустили как можно меньше ошибок. 


Участие в курсах бесплатное. Желающим необходимо зарегистрироваться по ссылке. В Томске курсы «Русский по пятницам» проходят при поддержке Томского государственного университета, который является опорным вузом «Тотального диктанта» в Томске, и проекта «Открытый университет».


Для тех, кто не сможет посещать курсы, в марте будет запущена онлайн-школа, где в формате вебинаров можно подготовиться к «Тотальному диктанту». В прошлом году эти уроки онлайн посмотрели 112 тысяч человек. Также материалы для подготовки можно будет найти в группе ВКонтакте.

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