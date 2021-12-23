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«Тотальный диктант» выпустил книгу о русском языке

ТВ2 ТВ2

В издательском доме «Городец» вышла книга «Сто текстов о языке. Книга вторая», средства от продажи которой будут направлены на организацию акции «Тотальный диктант — 2022». Об этом сообщили ТВ2 организаторы «Тотального диктанта». В издание вошли 46 научно-популярных статей о русском языке и языкознании.

«Тотальный диктант — общественный проект. Ежегодно мы привлекаем партнерские, спонсорские средства, устраиваем краудфандинговые кампании, чтобы провести акцию и дать возможность повысить уровень грамотности как можно большему числу людей. Проект с книгой решает обе задачи сразу — это увлекательные тексты о языке, адресованные самой широкой аудитории, а средства от продажи книг внесут, мы надеемся, существенный вклад в организацию и проведение Тотального диктанта 2022 года, который состоится 9 апреля», — рассказала директор фонда «Тотальный диктант» Ольга Ребковец.

Авторами стали 19 филологов и популяризаторов науки, научными редакторами выступили главный редактор портала «Грамота.ру», научный сотрудник ИРЯ им. В. В. Виноградова РАН, председатель Филологического совета Тотального диктанта Владимир Пахомов и доцент кафедры русского языка и литературы Дальневосточного федерального университета, член Филологического совета Тотального диктанта Наталья Милянчук.

Книгу представили на ярмарке non/fiction, сейчас ее можно приобрести на сайте издательства «Городец», в книжных магазинах «Во весь голос», а также в интернет-магазинах Ozon и Wildberries. При покупке на Ozon и Wildberries стоимость книги составит 990 рублей, 410 из которых будет перечислено «Тотальному диктанту».

Отмечается, что «Тотальный диктант» в следующем году пройдет 9 апреля на очных площадках и онлайн, акция будет сопровождаться 18-часовым онлайн-марафоном. Автором текста для следующего диктанта стала писатель Марина Степнова.

Напомним, в конце 2020 года Россотрудничество отказалось от поддержки «Тотального диктанта», придуманного в Новосибирске, и объявило, что не предоставит свои зарубежные площадки для акции. Глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что причиной стали высказывания о конфликте с Украиной писателя Дмитрия Глуховского, ставшего автором диктанта в 2021 году.

Напомним, что в этом году в Томске в проведении «Тотального диктанта» отказали несколько ранее сотрудничавших площадок.

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