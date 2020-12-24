Торговая сеть «Пятёрочка» получила медаль «Мы вместе»

«С самого начала пандемии мы заботимся о том, чтобы поддержать в этот непростой год всех тех, кто в этом особенно нуждается, — говорит генеральный директор торговой сети «Пятёрочка» Сергей Гончаров. — Мы помогали многодетным семьям и пенсионерам в рамках социального проекта «Корзина доброты», бесплатно доставляли продукты для сотрудников медучреждений, работающих «в красной зоне», в магазинах старались соблюсти все меры безопасности для наших сотрудников и гостей, в особенности — для пожилых людей. Мы рады, что благодаря нашему взаимодействию с «Общероссийским народным фронтом» мы оказали реальную помощь тысячам россиян. Доверие и благодарность, которые мы получаем — это самая главная награда».