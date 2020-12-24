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24 декабря,
2020
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Торговая сеть «Пятёрочка» получила медаль «Мы вместе»

ТВ2
ТВ2
32 минуты назад

Торговую сеть «Пятёрочка» наградили грамотой и памятной медалью «Мы вместе». Награда учреждена Президентом России и получена за участие в общероссийской акции взаимопомощи в условиях пандемии коронавируса «#Мы вместе».

Торговая сеть «Пятёрочка» получила медаль «Мы вместе»

С начала пандемии «Пятёрочка» разработала комплекс мероприятий по профилактике распространения коронавируса, а также для поддержки наиболее уязвимых категорий граждан. Торговая сеть организовала специальную горячую линию для помощи пенсионерам, находящимся на самоизоляции, создав таким образом возможности для обеспечения пожилых людей продуктами и услугами в условиях сложной эпидемиологической обстановки. Для этого в колл-центре «Пятёрочки» были выделены специальные сотрудники — они принимали заявки и обрабатывали заказы на покупку продуктов и необходимых лекарств, которые затем доставляли волонтёры. Кроме того, в период самоизоляции во всех магазинах сети социальным работникам и волонтёрам при предъявлении соответствующего документа предоставлялась скидка.

«С самого начала пандемии мы заботимся о том, чтобы поддержать в этот непростой год всех тех, кто в этом особенно нуждается, — говорит генеральный директор торговой сети «Пятёрочка» Сергей Гончаров. — Мы помогали многодетным семьям и пенсионерам в рамках социального проекта «Корзина доброты», бесплатно доставляли продукты для сотрудников медучреждений, работающих «в красной зоне», в магазинах старались соблюсти все меры безопасности для наших сотрудников и гостей, в особенности — для пожилых людей. Мы рады, что благодаря нашему взаимодействию с «Общероссийским народным фронтом» мы оказали реальную помощь тысячам россиян. Доверие и благодарность, которые мы получаем — это самая главная награда».

Памятная медаль "За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе»” вручается гражданам и организациям в 2020 году. Акция направлена на поддержку пожилых, маломобильных граждан и медицинских сотрудников во время пандемии нового коронавируса.

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