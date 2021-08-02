Торги по девяти домам программы «Дом за рубль» пройдут в августе

Администрация Томска выставила на торги еще девять объектов деревянного зодчества и культурного наследия, которые можно арендовать по программе «Дом за рубль», сообщает пресс-служба городской мэрии. Первоначальная стоимость аренды – от 30 до 127 тысяч рублей в год. Торги состоятся 4 и 17 августа.

На сегодняшний день в рамках проекта инвесторам в аренду передано 34 деревянных и одно каменное здание. Среди них — памятники федерального и регионального значения, а также один — культурного.

Работы по восстановлению пяти домов – на улицах Октябрьской, 30 и Пушкина, 5 и 24, а также на проспектах Фрунзе, 32а и Кирова, 27а — уже завершились. Инвесторы получили полную льготу по аренде. Продолжаются работы по ремонту еще на 17 объектах программы, на семь — готовится проектная документация.

В августе инвесторам предлагают взять в аренду по программе «Дом за рубль» девять домов. 4 августа торги пройдут по домам на улицах Шишкова, 8 (жилой дом второй половины 19 века), Советской, 8 и 8б (объекты деревянного зодчества). 17 августа пройдут торги по объектам на улицах Советской, 93 (одноэтажный дом с мансардой начала прошлого века), Центральной, 9 («Заезжий дом», входит в состав ансамбля «Историко-архитектурный комплекс спичечной фабрики «Сибирь»), Никитина, 2а (жилой дом второй половины 19 века) Татарской, 2 (двухэтажный жилой дома конца 19 века), переулке Кононова, 4 (жилой дом начала прошлого века) и М. Горького, 30 (жилой дом конца 19 века). Один объект находится в подготовке к торгам – это деревянный дом на Кузнецова, 33.