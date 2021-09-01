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Топор, угрозы и багажник: в Томской области задержаны подозреваемые в похищении человека

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Сотрудники ОМВД России по Каргасокскому району задержали двоих жителей Каргаска, которые подозреваются в похищении человека.

По предварительным данным, 29 августа в селе Каргасок двое местных жителей, размахивая топором и угрожая убийством, насильно поместили своего односельчанина в багажник автомобиля и повезли по направлению к болоту. Они действовали из корыстных побуждений, чтобы получить от мужчины деньги. По пути, во время остановки автомобиля, потерпевший смог выбраться из багажника и скрыться от похитителей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 126 УК РФ. Решается вопрос об избрании в отношении жителей Каргаска меры пресечения.

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