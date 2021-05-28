Тополь упал на проезжую часть в районе пересечения улиц Советской и Нахимова.
В результате падения тополя пострадал автомобиль.
«Дерево упало во время движения. Это случилось примерно в 14.20. Стою здесь практически четыре часа», — рассказал журналисту ТВ2 Евгений.
Он уточнил, что на месте уже побывали сотрудники ГИБДД.
«Испугаться не успел. Был в машине пассажиром, водитель не пострадал, сейчас он находится в ГИБДД.
Мэрия сообщает, что подрядчик департамента дорожной деятельности и благоустройства приступил к его распиливанию. Коммунальная служба убирает его с дороги. По окончанию работ на ул. Советской будет возобновлено автомобильное движение.