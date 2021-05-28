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28 мая,
2021
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Новости

Тополь упал на проезжую часть в районе пересечения улиц Советской и Нахимова

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Тополь упал на проезжую часть в районе пересечения улиц Советской и Нахимова. 

Тополь упал на проезжую часть в районе пересечения улиц Советской и Нахимова
Фото: Наталья Тарасова

В результате падения тополя пострадал автомобиль.

«Дерево упало во время движения. Это случилось примерно в 14.20. Стою здесь практически четыре часа», — рассказал журналисту ТВ2 Евгений.


Он уточнил, что на месте уже побывали сотрудники ГИБДД.


«Испугаться не успел. Был в машине пассажиром, водитель не пострадал, сейчас он находится в ГИБДД.

Тополь упал на проезжую часть в районе пересечения улиц Советской и Нахимова

Мэрия сообщает, что подрядчик департамента дорожной деятельности и благоустройства приступил к его распиливанию. Коммунальная служба убирает его с дороги. По окончанию работ на ул. Советской будет возобновлено  автомобильное движение.

Тополь упал на проезжую часть в районе пересечения улиц Советской и Нахимова
Тополь упал на проезжую часть в районе пересечения улиц Советской и Нахимова
Тополь упал на проезжую часть в районе пересечения улиц Советской и Нахимова
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