Тополь упал на проезжую часть в районе пересечения улиц Советской и Нахимова.

«Дерево упало во время движения. Это случилось примерно в 14.20. Стою здесь практически четыре часа», — рассказал журналисту ТВ2 Евгений.





Он уточнил, что на месте уже побывали сотрудники ГИБДД.





«Испугаться не успел. Был в машине пассажиром, водитель не пострадал, сейчас он находится в ГИБДД.