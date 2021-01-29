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29 января,
2021
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Новости

Топливо разлилось на предприятии «Норникеля» в Норильске

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Масло разлилось на Талнахской обогатительной фабрике (ТОФ) в Норильске. Фабрика входит в состав «Норникеля», на одном из предприятий которого в мае 2020 года произошла крупная авария.

Топливо разлилось на предприятии «Норникеля» в Норильске
Фото: НИА-Красноярск

По данным природоохранной прокуратуры Красноярского края, 0,2 тонны масла вылилось с трансформатора главной понижающей подстанции №40 на ТОФ. Заместитель краевого природоохранного прокурора ведет проверку на месте происшествия. Надзорное ведомство оценит, как на ТОФ соблюдалось законодательство об охране окружающей среды и промышленной безопасности.


В июле 2020 года «Норникель» уволил руководство Талнахской обогатительной фабрики, сообщает «Интерфакс». Причиной стали несанкционированные сбросы технической воды из хвостохранилища ТОФ на прилегающую территорию и в тундру.


Напомним, 29 мая из-за аварии на ТЭЦ-3, расположенной в Норильске и принадлежащей Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК), разлились более 21 тысячи тонн дизельного топлива. Нефтепродукты попали в почву и водоемы, площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров. По факту разлива вводился режим чрезвычайной ситуации федерального характера, а экологи назвали аварию крупнейшей экологической катастрофой в русской Арктике. По оценкам некоторых специалистов, для полного восстановления пострадавших земель могут потребоваться десятки лет. В данный момент Росприроднадзор судится с «Норникелем» по поводу суммы ущерба. Предприятие считает сумму в 148 млрд рублей завышенной и предлагает заплатить в семь раз меньше — 21,4 млрд рублей.

Пресс-служба Ростехнадзора сообщает, что компании назначили максимальный штраф по статье о грубом нарушении требований промышленной безопасности. В ведомстве признали, что сотрудники НТЭК не ремонтировали цистерну с топливом и не следили за состоянием фундамента под ней.


Кроме того, по статьям о нарушении требований по охране водных биоресурсов компанию дважды штрафовало Росрыболовство, а этнологическая экспертиза оценила убытки коренных малочисленных народов Севера от аварии в более 175 миллионов рублей.

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