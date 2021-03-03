Топ-менеджер «Газпрома» Виталий Маркелов сегодня работает в Томске

Сегодня в Томск с рабочим визитом прибыл заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов. Для Томска газпромовский топ-менеджер человек не чужой. С 2003 по 2011 год он возглавлял ООО «Газпром трансгаз Томск» , был избран в Законодательную Думу Томской области IV и V созывов, возглавлял список самых состоятельных депутатов Томской области.

Разработанные учеными-политехниками установки на этом участке позволяют находить мельчайшие дефекты в сложных деталях магистральных газопроводов. Проект создания участка получил поддержку в рамках федеральной целевой программы Министерства науки и высшего образования РФ на общую сумму 150 млн рублей, еще 150 млн рублей в проект вложил индустриальный партнер — ТЭМЗ. Работы по созданию участка шли три года.

Виталий Маркелов посетил Томский электромеханический завод (ТЭМЗ), где познакомилися с продукцией предприятий Томской области для газовой отрасли и открыл экспериментальный производственный участок Томского политехнического университета.

На новом участке будут проверять качество производимых на заводе осевых антипомпажных и регулирующих клапанов. Они испытывают огромные перепады давления. Такие клапаны есть на всех газопроводах, в том числе на «Силе Сибири» , которую строил «Газпром трансгаз Томск». Самые большие клапаны достигают 1,2 метра в диаметре, самый ходовой диаметр — 300-700 миллиметров. Пропущенный дефект может привести к протечке газа, в худшем случае — к разрушению изделия и выходу из строя целого участка газопровода.

Позже томский губернатор и заместитель главы «Газпрома» провели совещание по итогам и перспективам развития научно-технического сотрудничества.





Напомним, в январе 2013 года томский губернатор Сергей Жвачкин и глава «Газпрома» Алексей Миллер подписали «дорожную карту» о расширении использования томской продукции и технологий для нужд компании одними из первых в России.





Сегодня 12 томских промышленных предприятий поставляют газовикам высокотехнологичную промышленную продукцию. Это ТЭМЗ, «Микран», «Манотомь», «ЭлеСи», «Элком Плюс», «Cибкабель» и другие. Томские предприятия сегодня поставляют «Газпрому» 69 наименований высокотехнологичной промышленной продукции, среди которых осевые антипомпажные и регулирующие клапаны, автономные энергетические комплексы, комплексные решения в области связи и другое оборудование.