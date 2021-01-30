ТОП-3 цифровых сервиса для бизнеса в период пандемии
МегаФон составил рейтинг популярных цифровых продуктов у томских предпринимателей в 2020 году. В компании выяснили, что бизнесмены Томской области особое внимание уделяли дистанционному взаимодействию с сотрудниками и выстраивали эффективный клиентский сервис в период пандемии.
Аналитическая служба оператора представляет ТОП—3 цифровых сервиса, востребованных у корпоративных клиентов оператора в Томской области в прошлом году. Для сравнения брались обезличенные данные по объемам интегрированных продуктов МегаФона в региональный бизнес.
1. Облачные сервисы
В 2020 году каждый четвертый корпоративный клиент из всех цифровых продуктов МегаФона выбрал именно онлайн-решения. После массового перевода сотрудников на удаленную работу стала востребована организация безопасного корпоративного документооборота и телефонии в виртуальной среде. Кроме того, облачные технологии стали популярными у томских компаний из образовательной сферы.
2. Контроль кадров
Тренд на своевременную доставку товаров и посылок из онлайн-магазинов в условиях самоизоляции 2020 года повлиял на усиление эффективной работы курьеров, мерчендайзеров, экспедиторов и водителей.Томские предприниматели пользовались этой услугой в два раза чаще, чем в 2019 году.
3. «МегаФонТаргет».
Информирование томичей об интересных акциях и скидках через sms стало второй по популярности услугой у предпринимателей региона. Доля этого сервиса среди всех цифровых продуктов оператора в 2020 году составила 25%. «МегаФонТаргет» был востребован в торговой и правовой сферах, в медицинской среде, а также среди местных ресторанов и кафе с доставкой еды, особенно когда их посещение было ограничено.
Самые цифровые отрасли томского бизнеса в 2020 году по версии МегаФона:
— Перспектива цифровизации стала очевидной именно в 2020 году, — отмечает директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона в Сибири Максим Скворцов. — Непростые условия в экономике подтолкнули компании, особенно в сфере малого и среднего предпринимательства, к пересмотру традиционных бизнес-моделей в пользу онлайн-сервисов. В 2020 году 36% корпоративных клиентов МегаФона в Сибири интегрировали цифровые продукты в свой бизнес. Инвестиции в технологичные решения позволили сохранить конкурентоспособность, повысить лояльность клиентов и усилить командную работу сотрудников.
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