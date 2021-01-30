ТОП-3 цифровых сервиса для бизнеса в период пандемии

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МегаФон составил рейтинг популярных цифровых продуктов у томских предпринимателей в 2020 году. В компании выяснили, что бизнесмены Томской области особое внимание уделяли дистанционному взаимодействию с сотрудниками и выстраивали эффективный клиентский сервис в период пандемии.

Аналитическая служба оператора представляет ТОП—3 цифровых сервиса, востребованных у корпоративных клиентов оператора в Томской области в прошлом году. Для сравнения брались обезличенные данные по объемам интегрированных продуктов МегаФона в региональный бизнес.

Фото: pxhere.com

1. Облачные сервисы

В 2020 году каждый четвертый корпоративный клиент из всех цифровых продуктов МегаФона выбрал именно онлайн-решения. После массового перевода сотрудников на удаленную работу стала востребована организация безопасного корпоративного документооборота и телефонии в виртуальной среде. Кроме того, облачные технологии стали популярными у томских компаний из образовательной сферы.

2. Контроль кадров

Тренд на своевременную доставку товаров и посылок из онлайн-магазинов в условиях самоизоляции 2020 года повлиял на усиление эффективной работы курьеров, мерчендайзеров, экспедиторов и водителей.Томские предприниматели пользовались этой услугой в два раза чаще, чем в 2019 году.

3. «МегаФонТаргет».

Информирование томичей об интересных акциях и скидках через sms стало второй по популярности услугой у предпринимателей региона. Доля этого сервиса среди всех цифровых продуктов оператора в 2020 году составила 25%. «МегаФонТаргет» был востребован в торговой и правовой сферах, в медицинской среде, а также среди местных ресторанов и кафе с доставкой еды, особенно когда их посещение было ограничено.

Самые цифровые отрасли томского бизнеса в 2020 году по версии МегаФона: