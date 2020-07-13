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13 июля,
2020
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Тонны топлива вылились на Таймыре из-за разгерметизации трубы на площадке «Норникеля»

ТВ2
ТВ2
6 часов назад

Росприроднадзор заявил, что на Таймыре, на площадке входящей в «Норникель» компании «Норильсктрансгаз», вылилось больше 44 тонн авиационного топлива. Следственный комитет возбудил дело.

«На Таймыре на предприятии «Норильсктрансгаз» (входит в компанию «Норникель») при перекачке авиационного топлива из баржи в районе поселка Тухард произошла разгерметизации трубопровода. В результате на грунт вылилось 44,5 тонны авиационного топлива. Наши сотрудники сразу выехали на место. Будем разбираться», — написала в соцсетях глава Росприроднадзора РФ Светлана Радионова.

В свою очередь в компании заявили, что, по их данным, разлилось до 20 тонн топлива.


«По предварительным данным, в результате разгерметизации, продолжавшейся около 15 минут, произошел разлив до 20 тонн топлива. На место были своевременно направлены аварийные службы, угрозы жизни и здоровью людей на территории нет», — сообщила пресс-служба.


Перекачка временно приостановлена. Компания начала служебное расследование. Росморречфлот сообщил, что топливо не попало в водные объекты.


Главное следственное управление СКР по Красноярскому краю и Хакасии возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ). По данным СКР, топливо попало на вертолетную площадку и на прилегающую территорию.

Напомним, 29 мая из-за аварии на ТЭЦ-3, расположенной в Норильске и принадлежащей компании «Норникель», разлились более 21 тысячи тонн дизельного топлива. Нефтепродукты попали в почву и водоемы, из-за чего разлив мог дойти до Карского залива. Площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров.


Несмотря на сообщения о локализации разлива, экологическая ситуация остается крайне сложной, поскольку пока не ясно, каким образом утилизировать тысячи тонн разлившихся по большой территории нефтепродуктов. 


В Красноярском крае объявили режим ЧС федерального уровня. Возбуждены уголовные дела по статьям «порча земли», «загрязнение вод», «нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ» и по статье «халатность» из-за несвоевременного информирования о чрезвычайной ситуации.


По оценке Росприроднадзора, авария нанесла ущерб на рекордные 147,7 млрд руб. «Норникель» не согласился с методикой расчета ущерба. При этом компания заявляет, что по-прежнему готова ликвидировать последствия ЧП за свой счет.



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