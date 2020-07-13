Тонны топлива вылились на Таймыре из-за разгерметизации трубы на площадке «Норникеля»

Росприроднадзор заявил, что на Таймыре, на площадке входящей в «Норникель» компании «Норильсктрансгаз», вылилось больше 44 тонн авиационного топлива. Следственный комитет возбудил дело.

«На Таймыре на предприятии «Норильсктрансгаз» (входит в компанию «Норникель») при перекачке авиационного топлива из баржи в районе поселка Тухард произошла разгерметизации трубопровода. В результате на грунт вылилось 44,5 тонны авиационного топлива. Наши сотрудники сразу выехали на место. Будем разбираться», — написала в соцсетях глава Росприроднадзора РФ Светлана Радионова.

В свою очередь в компании заявили, что, по их данным, разлилось до 20 тонн топлива.





«По предварительным данным, в результате разгерметизации, продолжавшейся около 15 минут, произошел разлив до 20 тонн топлива. На место были своевременно направлены аварийные службы, угрозы жизни и здоровью людей на территории нет», — сообщила пресс-служба.





Перекачка временно приостановлена. Компания начала служебное расследование. Росморречфлот сообщил, что топливо не попало в водные объекты.





Главное следственное управление СКР по Красноярскому краю и Хакасии возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ). По данным СКР, топливо попало на вертолетную площадку и на прилегающую территорию.