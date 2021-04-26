Добрые новости
26 апреля,
2021
Новости

«Томскводоканал»: вода после ремонта сетей соответствует всем нормативам

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Специалисты «Томскводоканала» проверили качество питьевой воды после проведения масштабной ремонтной кампании, сообщает пресс-служба компании. Пробы воды отобрали в семи контрольных точках, расположенных по всему городу. Взятые пробы воды соответствуют утвержденным нормативам. Воду можно употреблять в хозяйственно-бытовых нуждах.


Напоминаем, что с 23 по 25 апреля в Томске проводились ремонтные работы на водоводе первого подъема, магистральном водоводе №9 и общегородских сетях. Они были завершены в максимально короткие сроки – 24 апреля. В это же время начался сложный и продолжительный процесс наполнения системы городского водоснабжения.

Специалисты «Томскводоканала» завершили ремонт общегородских коммуникаций и магистрали №9 рано утром 24 апреля. Техническая холодная вода у большинства томичей появилась в субботу вечером, но пользоваться водой томичи смогли только в воскресенье. 


В случае обнаружения каких-либо сбоев в системе водоснабжения томичи могут обращаться в свою УК и ТСЖ и в  оперативно-дежурную службу Томска по телефону 005.


Читайте по теме:


Почему необходимо оставить Томск на три дня без воды: подробности от Томскводоканала

Томск остался без воды. Ответы на частые вопросы

Работы начались: «Томскводоканал» раскапывает водовод, питающий город. Фото

Всё из-за нее: труба, из-за которой в Томске отключили воду

Томский водопровод: интересные факты 100+летней истории




Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.