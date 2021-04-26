«Томскводоканал»: вода после ремонта сетей соответствует всем нормативам

Специалисты «Томскводоканала» проверили качество питьевой воды после проведения масштабной ремонтной кампании, сообщает пресс-служба компании. Пробы воды отобрали в семи контрольных точках, расположенных по всему городу. Взятые пробы воды соответствуют утвержденным нормативам. Воду можно употреблять в хозяйственно-бытовых нуждах.
Напоминаем, что с 23 по 25 апреля в Томске проводились ремонтные работы на водоводе первого подъема, магистральном водоводе №9 и общегородских сетях. Они были завершены в максимально короткие сроки – 24 апреля. В это же время начался сложный и продолжительный процесс наполнения системы городского водоснабжения.
Специалисты «Томскводоканала» завершили ремонт общегородских коммуникаций и магистрали №9 рано утром 24 апреля. Техническая холодная вода у большинства томичей появилась в субботу вечером, но пользоваться водой томичи смогли только в воскресенье.
В случае обнаружения каких-либо сбоев в системе водоснабжения томичи могут обращаться в свою УК и ТСЖ и в оперативно-дежурную службу Томска по телефону 005.
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