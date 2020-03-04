«Томскводоканал» вложил 40 млн рублей в реконструкцию подземного водозабора

В марте 2020 года запланирован запуск обновленной Аэраторной подземного водозабора, на которой осуществляется один из этапов очистки питьевой воды – удаление растворенных газов в подземной (артезианской) воде и обогащение воды кислородом, сообщает пресс-служба «Томскводоканала». Также компания продолжает реализацию инвестиционной программы.

В рамках инвестпрограммы в 2020 году специалисты «Томскводоканал» хотят реконструировать городские водоводы первого подъема подземного водозабора в районе автодороги Томск – Моряковский затон, на участке пер. Луговой — пер. Западный в Томске. Также планируется строительство сетей водоснабжения от ул. Степановской до ул. Тояновской, возведение водопровода в поселках Свечной и Спутник.





Запланирована разработка проектной документации по реконструкции системы повторного использования промывных вод станции обезжелезивания подземного водозабора. В планах строительство канализации на улицах Куйбышева, Григорьева, Александра Невского, завершение реконструкции самотечной канализации на ул. 5-й Армии и пр. Ленина до КНС-11. Кроме того, запланировано подключение объектов у филиала АО «НПО «Вирион».





В 2019 году на модернизацию холодного водоснабжения и водоотведения «Томскводоканал» направил около 200 млн руб. Была проведена комплексная модернизация системы водоснабжения Иркутского тракта, микрорайонов Каштак 1, 2, 3, 4 с прилегающими кварталами, а также Южной части города.





Планируется, что работы по улучшению водоснабжения Ленинского и Октябрьского районов Томска завершатся летом 2020-го. На объекте будут заменены два насосных агрегата с преобразователем частоты, установлены регулятор давления и система автоматики. На реализацию данных мероприятий направлено около 27 миллионов рублей.