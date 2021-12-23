Томскводоканал устранит «черную дыру» в районе Буфф-сада

На углу Буфф-сада рядом с ДТЮ появился небольшой строительный городок. С бытовками, запасом дров и даже собственным туалетом. Поселились в нем работники «Томскводоканала», которые посреди зимы затеяли капитальный ремонт водопровода. Об этом ТВ2 рассказал главный инженер ООО «Томскводоканал» Игорь Мажейкин. «Это последний у нас плановый капитальный ремонт этого года. Он был запланирован на декабрь и мы надеемся, что завершим его до Нового года. Хотя работа на этом участке не просто сложная, а архисложная. Район старый, очень много коммуникаций и надо положить новую трубу, чтобы ничего не повредить рядом», — рассказал Игорь Мажейкин.

По словам главного инженера «Томскводоканала» старой трубе уже 38 лет. При этом эксплуатационный срок стальной трубы составляет 25 лет. «Это «черная дыра», — говорит Игорь Мажейкин. — На этом участке у нас постоянно были повреждения и обращения к нам шли еще с 2016 года. Нас просили включить этот объект в программу капремонта и заменить старые трубы. Что мы и делаем сейчас в 2021 году».

Всего будет заменено 120 метров трубы. Стоимось работ оценивается в 3,8 млн рублей. Замена производится методом ГНБ( горизонтально направленное бурение). Поэтому асфальт работники «Томскводоканала» вскрыли только в двух местах.