«Томскводоканал» составил график подвоза воды для населения на отключение 23-25 апреля

Специалисты «Томскводоканала» подготовили график подвоза воды для населения во время отключения с 00:00 23 апреля до 16:00 25 апреля.





«Ознакомиться с графиком подвоза воды для населения можно здесь. В перечне указано место стоянки, дата и время (закрашенная область). Не исключено, что график будет скорректирован в связи с изменением ситуации по водопользованию и режимом подачи воды в водопроводные сети», — сообщается на сайте компании. Также подготовлен список водопроводных колонок на территории, не попадающей под отключение: в них можно будет набрать воду круглосуточно.





Магистральный водопровод №9 прокладывался с 1966 по 1973 гг. По оценкам специалистов, гарантийный срок эксплуатации этого водовода истек.





Работы будут проводиться в круглосуточном режиме, будет задействовано около 50 человек личного состава «Томскводоканала» и около 20 человек привлеченных организаций, порядка 30 единиц спецтехники предприятия и около 10 единиц дополнительной спецтехники.





Водоснабжение ограничат с 00:00 23 апреля до 16:00 25 апреля. Со списком адресов можно ознакомиться здесь.

