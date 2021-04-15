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15 апреля,
2021
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«Томскводоканал» составил график подвоза воды для населения на отключение 23-25 апреля

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Специалисты «Томскводоканала» подготовили график подвоза воды для населения во время отключения с 00:00 23 апреля до 16:00 25 апреля. 


«Ознакомиться с графиком подвоза воды для населения можно здесь. В перечне указано место стоянки, дата и время (закрашенная область). Не исключено, что график будет скорректирован в связи с изменением ситуации по водопользованию и режимом подачи воды в водопроводные сети», — сообщается на сайте компании. Также подготовлен список водопроводных колонок на территории, не попадающей под отключение: в них можно будет набрать воду круглосуточно.


Магистральный водопровод №9 прокладывался с 1966 по 1973 гг. По оценкам специалистов, гарантийный срок эксплуатации этого водовода истек.


Работы будут проводиться в круглосуточном режиме, будет задействовано около 50 человек личного состава «Томскводоканала» и около 20 человек привлеченных организаций, порядка 30 единиц спецтехники предприятия и около 10 единиц дополнительной спецтехники.


Водоснабжение ограничат с 00:00 23 апреля до 16:00 25 апреля. Со списком адресов можно ознакомиться здесь.

«Специалисты «Томскводоканала» рекомендуют местным жителям заранее запастись водой. В случае массового разбора ресурса давление в системе может быть нестабильным, поэтому сделать запасы необходимо заблаговременно. Просим местных жителей с пониманием отнестись к вынужденным мерам, направленным на снижение количества аварийных ситуаций на водопроводных линиях», — подчеркивают в компании.

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