«Томскводоканал» подготовил график подвоза воды в медучреждения

Специалисты «Томскводоканала» подготовили график подвоза воды в медучреждения во время крупного отключения холодной воды. В ближайшее время будет опубликован график поставки ресурса местным жителям.

Так, специализированная техника «Томского пива» с 8:00 до 23:00 23 и 24 апреля будет задействована в подвозе воды в НИИ кардиологии, Госпитальных клиниках им. Савиных СибГМУ, Клиниках им. Савиных, Больнице скорой медпомощи №2, Городской клинической больнице №3 им. Б.И. Альперовича, ОГАУЗ «Детская больница №1», Роддоме им. Н.А. Семашко, Роддоме №1, Медсанчасти «Строитель».





25 апреля техника будет работать с 8:00 до момента возобновления водоснабжения. С 9:00 до 22:00 и 24 апреля спецтехника данного предприятия также будет осуществлять подвоз воды в ООО «ЦСМ Клиника Больничная», Поликлинику №10. 25 апреля в эти медучреждения работа по подвозу воды начнется с 9:00 до момента централизованной подачи ресурса.





Кроме того, спецтехнику «Томскводоканала» задействуют в поставке ресурса в НИИ онкологии ФГБНУ «Томский НИМЦ РАН», Патологоанатомическое бюро, Томский филиал Нефросовета, Медсанчасть МВД России по Томской области, Медсанчасть №1, Больницу №2, Томский областной кожно-венерологический диспансер, Томский областной наркологический диспансер, Томский областной онкологический диспансер, Областную детскую больницу, ОГАУЗ «ТФМЦ». В данные медучреждения вода будет поставляться не целый день, а с перерывами. 23 и 24 апреля с 17:00 до 21:00 «Томскводоканал» будет принимать заявки от данных медучреждений: в случае необходимости специалисты дополнительно поставят ресурс.