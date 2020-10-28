«Томскводоканал» перенес сроки масштабного отключения воды на неопределенный срок

Ранее сообщалось, что с 00:00 30.10.2020 до 06:00 31.10.2020 из-за ремонтных работ будет ограничено холодное водоснабжение в части Кировского и Советского районов Томска, а также в Южных воротах. Запланированное отключение было связано с проведением мероприятий по реконструкции Насосной станции третьего подъема №2 в рамках Инвестиционной программы на 2019 – 2023 годы.





Однако по решению заммэра города Томска – начальника Департамента городского хозяйства Администрации города Томска Владимира Брюханцева ограничение водоснабжения отменили. В результате, работы на Насосной станции третьего подъема №2 перенесли на неопределенный срок.





О дате предстоящего отключения специалисты «Томскводоканал» сообщат дополнительно.