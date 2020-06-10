«Томскводоканал» оштрафован на 30 тысяч рублей за срыв благоустройства улицы 5-й Армии

«Томскводоканал» привлекли к административной ответственности за срыв сроков благоустройства ул. 5-й Армии и оштрафовали на 30 тысяч рублей, сообщает пресс-служба мэрии.

«В ночь на среду подрядчик «Томскводоканала» завершил асфальтирование территории, сегодня утром движение по ул. 5-й Армии на участке от пр. Ленина до ул. Ижевской было восстановлено. В ближайшее время подрядчик департамента дорожной деятельности и благоустройства нанесет здесь дорожную разметку», — прокомментировал вице-мэр Вячеслав Черноус.



Качество работ по ликвидации раскопки проверили специалисты «Центра технического надзора», также независимую экспертизу по инициативе «Томскводоканала» провел ТГАСУ. Ранее сотрудники ЦТН выявили нарушения, касающиеся, в частности, плотности укладки инертного материала.





Работы на улице начались в июле 2019 года. Компания в рамках инвестпроекта приступила к реконструкции канализационного трубопровода длиной около 900 метров. В 2020 году «Томскводоканал» обещал завершить реконструкцию самотечной канализации на улице 5-й Армии и проспекте Ленина до канализационной насосной станции.





Однако работы затянулись. Томичи жалуются на раскопки и длительное ограничение движения. По информации пресс-службы мэрии, «Томскводоканалу» девять раз выдавали ордеры на проведение земляных работ с продлением срока восстановления благоустройства.





Мэр Иван Кляйн поручил организовать круглосуточный контроль за ходом ведения работ. 25 мая он отказал компании в продлении срока благоустроительных работ, потребовав завершить их к 1 июня. Однако компания закончила работы только к 10 июня.