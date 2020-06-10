Добрые новости
10 июня,
2020
1
фото
Новости

«Томскводоканал» оштрафован на 30 тысяч рублей за срыв благоустройства улицы 5-й Армии

ТВ2
ТВ2
1 час назад

«Томскводоканал» привлекли к административной ответственности за срыв сроков благоустройства ул. 5-й Армии и оштрафовали на 30 тысяч рублей, сообщает пресс-служба мэрии.

«Томскводоканал» оштрафован на 30 тысяч рублей за срыв благоустройства улицы 5-й Армии

«В ночь на среду подрядчик «Томскводоканала» завершил асфальтирование территории, сегодня утром движение по ул. 5-й Армии на участке от пр. Ленина до ул. Ижевской было восстановлено. В ближайшее время подрядчик департамента дорожной деятельности и благоустройства нанесет здесь дорожную разметку», — прокомментировал вице-мэр Вячеслав Черноус.

Качество работ по ликвидации раскопки проверили специалисты «Центра технического надзора», также независимую экспертизу по инициативе «Томскводоканала» провел ТГАСУ. Ранее сотрудники ЦТН выявили нарушения, касающиеся, в частности, плотности укладки инертного материала.


Работы на улице начались в июле 2019 года. Компания в рамках инвестпроекта приступила к реконструкции канализационного трубопровода длиной около 900 метров. В 2020 году «Томскводоканал» обещал завершить реконструкцию самотечной канализации на улице 5-й Армии и проспекте Ленина до канализационной насосной станции.


Однако работы затянулись. Томичи жалуются на раскопки и длительное ограничение движения. По информации пресс-службы мэрии, «Томскводоканалу» девять раз выдавали ордеры на проведение земляных работ с продлением срока восстановления благоустройства.  


Мэр Иван Кляйн поручил организовать круглосуточный контроль за ходом ведения работ. 25 мая он отказал компании в продлении срока благоустроительных работ, потребовав завершить их к 1 июня. Однако компания закончила работы только к 10 июня.

ПОДДЕРЖИ ТВ2

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.