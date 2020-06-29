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29 июня,
2020
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«Томскводоканал» направил больше 40 млн рублей на перекладку ветхих сетей

ТВ2
ТВ2
55 минут назад

«Томскводоканал» в рамках инвестиционной программы направил на перекладку новых водопроводов в части Советского и Кировского районов больше 40 млн рублей. 

«Томскводоканал» направил больше 40 млн рублей на перекладку ветхих сетей
Фото: пресс-служба мэрии Томска, Валерий Доронин

На сегодняшний день завершаются работы на переулке Буяновском, 10. Перекладка коммуникаций началась в декабре 2020 года. Специалисты компании заменили около 600 метров ветхих сетей, вместо которых был проложен водопровод диаметром 700 миллиметров. На это направлено около 43 миллионов рублей. Данные сети обеспечивают водоснабжением большую часть Советского района и некоторую территорию Кировского района Томска.


Кроме того, более 22 миллионов рублей выделено на подключение поселка Спутник к централизованному водоснабжению. Строительство коммуникаций началось в апреле 2020-го и завершится в сентябре. Специалисты проложат водопровод диаметром 225 и 110 миллиметров на глубине до четырех метров, установят регулятор давления и расходомер. Общая протяженность нового водопровода превысит два километра. 


Напомним, на реализацию инвестпрограммы в 2019 – 2023 годах будет выделено 970 миллионов рублей. За пять лет специалисты  «Томскводоканала» построят около 23 км водопроводных сетей. Также будут реконструированы 1,5 километра водопровода и КНС №6. В планах строительство и реконструкция 3,3 километра напорных и самотечных сетей канализации, реконструкция двух основных канализационных станций Томска – ГНС и НСК-2.

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