«Томскводоканал» напоминает адреса колонок, где можно набрать воду в период отключения

Томичи могут пополнить запасы воды в период масштабного отключения на водопроводных колонках. Напомним, холодной воды в части Октябрьского и Ленинского районов не будет с 22 часов среды, 13 октября, до 20 часов 14 октября.

Автор: пресс-служба мэрии Томска

В это время томичи в случае необходимости смогут набрать воду на водопроводных колонках. Они расположены по следующим адресам: ♦ул. 4-я Усть-Киргизка, 2, ♦ул. 6-я Усть-Киргизка, 6, 12, 23а, 25 (18), ♦ул. Бакунина, 12, ♦пересечение ул. Белой и Кривой, ♦пересечение ул. Бийской и Стрелочной, ♦ул. Войлочная заимка, 16, ♦ул. Загорная, 24 и 40, ♦пос. Каштак, 21, 62, 123, ♦прзд. Кольцевой, 23 и 41, ♦ул. Лермонтова, 56, ♦пересечение ул. Мамонтова и Октябрьской, ♦пересечение пр. Мира и пос. Крутоовражного, ♦ул. Мостовая, 2, ♦ул. Октябрьская, 36, ♦ул. Северо-Каштачная, 114, ♦ ул. Баргузинская, 2в, ♦ул. Смирнова (прзд. Кольцевой, 48) – за заправкой, ♦ул. Смирнова, 60, ♦пер. Соляной, 17, ♦пересечение пер. Соляного, 24 и пер. Макушина, ♦ул. 1-я Усть-Киргизка, 16, ♦ул. Харьковская, 12, ♦ул. Шишкова, 3, ♦пересечение пер. Школьного и ул. Средне-Кирпичной, ♦пер. Школьный – ул. Ачинская, 16, ♦ул. Яковлева, 85,