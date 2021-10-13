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«Томскводоканал» напоминает адреса колонок, где можно набрать воду в период отключения

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Томичи могут пополнить запасы воды в период масштабного отключения на водопроводных колонках. Напомним, холодной воды в части Октябрьского и Ленинского районов не будет с 22 часов среды, 13 октября, до 20 часов 14 октября.

Автор:  пресс-служба мэрии Томска

В это время томичи в случае необходимости смогут набрать воду на водопроводных колонках. Они расположены по следующим адресам:

♦ул. 4-я Усть-Киргизка, 2,

♦ул. 6-я Усть-Киргизка, 6, 12, 23а, 25 (18),

♦ул. Бакунина, 12,

♦пересечение ул. Белой и Кривой,

♦пересечение ул. Бийской и Стрелочной,

♦ул. Войлочная заимка, 16,

♦ул. Загорная, 24 и 40,

♦пос. Каштак, 21, 62, 123,

♦прзд. Кольцевой, 23 и 41,

♦ул. Лермонтова, 56,

♦пересечение ул. Мамонтова и Октябрьской,

♦пересечение пр. Мира и пос. Крутоовражного,

♦ул. Мостовая, 2,

♦ул. Октябрьская, 36,

♦ул. Северо-Каштачная, 114,

♦ ул. Баргузинская, 2в,

♦ул. Смирнова (прзд. Кольцевой, 48) – за заправкой,

♦ул. Смирнова, 60,

♦пер. Соляной, 17,

♦пересечение пер. Соляного, 24 и пер. Макушина,

♦ул. 1-я Усть-Киргизка, 16,

♦ул. Харьковская, 12,

♦ул. Шишкова, 3,

♦пересечение пер. Школьного и ул. Средне-Кирпичной,

♦пер. Школьный – ул. Ачинская, 16,

♦ул. Яковлева, 85,

Во время отключения будут проходить ремонтные работами по переврезке водопроводной линии, а также замена запорной арматуры на различных участках водопровода. Список адресов, попадающих под отключение, здесь.

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