«Томскводоканал» экстренно отключает холодную воду в Октябрьском районе города

«Томскводоканал» экстренно отключает холодную воду в Октябрьском районе Томска. Причина — в аварийной ситуации на сетях.
Холодное водоснабжение будет отсутствовать с 17-00 до 23:30. Воды не будет по следующим адресам:
- Ул. Беринга, 1/1, 1/2, 1/4, 3, 3/1, 3/2, 3а, 5, 5/1, 5/2, 13, 13/1, 13/2, 13/3, 15, 15/1, 6, 12, 12а, 12/1, 16, 18/2, 18/3, 22, 24, 24 стр.1;
- Ул. С. Лазо, 13, 13 стр.1, 13а, 15, 15/1, 17, 17/2, 19, 21, 21/1, 23, 23/1, 23 стр.1, 25, 25б, 25г, 27, 27а, 27/1, 27/3, 27/6, 22, 26/1, 26/3, 37/1;
- Пер. С. Лазо, 2,6/2;
- Ул. И. Черных, 46, 48, 105 со стороны ул. Беринга;
- Ул. Угрюмова, кроме №1/1, 1/2, 2, 2б;
- Ул. Мичурина 51/2, 51/3, 51/5, 53/2, 53/3, 55/1, 55/2, с №59а по №97а;
- Ул. Иркутский тракт, 118, 118/1;
- Ул. Айвазовского;
- Пер. Музыкальный;
- Ул. Репина;
- Ул. Е. Пугачева;
- Ул. Иртышская;
- Ул. Куйбышева;
- Ул. Центральная;
- Ул. Краснознаменная;
- Пер. Краснознаменный;
- Ул. Григорьева;
- Ул. Зои Космодемьянской;
- Ул. Менделеева;
- Ул. Щетинкина;
- Ул. Полевая;
- Пер. Обручева;
- Ул. Новостройка;
- Куйбышева проезд;
- Пер. Спичечный;
- Ул. Дальневосточная;
- Пер. Белградский;
- Пер. Брянский;
- Ул. Брянская;
- Пер. Выборгский;
- Пер. Тюменский;
- Ул. А. Невского;
- Ул. Междугородняя;
- Ул. Грузинская;
- Пер. Фурманова;
- Ул. Молдавская;
- Ул. Парковая;
- Пер. Сахалинский;
- Ул. Азербайджанская;
- Ул. Залоговая;
- Ул. Б. Куна, 24/1, 24/3, 30, 32;
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Ул. Чулымский тракт;Кузовлевский тракт 1, ОЭЗ (Северная площадка).