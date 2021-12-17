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«Томскводоканал» экстренно отключает холодную воду в Октябрьском районе города

ТВ2 ТВ2

«Томскводоканал» экстренно отключает холодную воду в Октябрьском районе Томска. Причина — в аварийной ситуации на сетях. 

Холодное водоснабжение будет отсутствовать с 17-00 до 23:30. Воды не будет по следующим адресам:

  • Ул. Беринга, 1/1, 1/2, 1/4, 3, 3/1, 3/2, 3а, 5, 5/1, 5/2, 13, 13/1, 13/2, 13/3, 15, 15/1, 6, 12, 12а, 12/1, 16, 18/2, 18/3, 22, 24, 24 стр.1;
  • Ул. С. Лазо,  13, 13 стр.1, 13а, 15, 15/1, 17, 17/2, 19, 21, 21/1, 23, 23/1, 23 стр.1, 25, 25б, 25г, 27, 27а, 27/1, 27/3, 27/6, 22, 26/1, 26/3, 37/1;
  • Пер. С. Лазо,  2,6/2;
  • Ул. И. Черных, 46, 48, 105 со стороны ул. Беринга;
  • Ул. Угрюмова, кроме №1/1, 1/2, 2, 2б;
  • Ул. Мичурина 51/2, 51/3, 51/5, 53/2, 53/3, 55/1, 55/2, с  №59а по №97а;
  • Ул. Иркутский тракт, 118, 118/1;
  • Ул. Айвазовского;
  • Пер. Музыкальный;
  • Ул. Репина;
  • Ул. Е. Пугачева;
  • Ул. Иртышская;
  • Ул. Куйбышева;
  • Ул. Центральная;
  • Ул. Краснознаменная;
  • Пер. Краснознаменный;
  • Ул. Григорьева;
  • Ул. Зои Космодемьянской;
  • Ул. Менделеева;
  • Ул. Щетинкина;
  • Ул. Полевая;
  • Пер. Обручева;
  • Ул. Новостройка;
  • Куйбышева проезд;
  • Пер. Спичечный;
  • Ул. Дальневосточная;
  • Пер. Белградский;
  • Пер. Брянский;
  • Ул. Брянская; 
  • Пер. Выборгский;
  • Пер. Тюменский;
  • Ул. А. Невского;
  • Ул. Междугородняя;
  • Ул. Грузинская;
  • Пер. Фурманова;
  • Ул. Молдавская;
  • Ул. Парковая; 
  • Пер. Сахалинский;
  • Ул. Азербайджанская;
  • Ул. Залоговая;
  • Ул. Б. Куна, 24/1, 24/3, 30, 32;
  • Ул. Чулымский тракт;
    Кузовлевский тракт 1, ОЭЗ (Северная площадка).
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