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«Томскводоканал» досрочно завершил ремонтные работы

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Бригады «Томскводоканала» досрочно завершили основной объем запланированных работ в Октябрьском и Ленинском районах города. Об этом сообщает мэрия Томска со ссылкой на местный департамент городского хозяйства.

Напомним, вчера вечером большая часть города осталась без холодного водоснабжения. Это связано с проведением работ, связанных с переврезкой водопроводной линии диаметром 600 мм и заменой запорной арматуры на разных участках водопровода. В ремонте коммуникаций задействованы 9 бригад из 70 человек и привлечено порядка 20 единиц техники. Они вышли на объект еще прошедшей ночью.

В настоящее время уже начато заполнение системы. Планируется, что на обычный режим работы сети выйдут к 17.30. 

Однако в случае обнаружения каких-либо сбоев в системе водоснабжения томичи могут обращаться в свою УК и ТСЖ, а также в «Оперативно-дежурную службу Томска» по 005.

Автор:  пресс-служба мэрии Томска
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