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25 мая,
2020
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«Томскводоканал» должен завершить работы на 5-й Армии до 1 июня

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

«Томскводоканал» должен завершить работы на ул. 5-й Армии до 1 июня. В противном случае ресурсоснабжающая компания будет привлечена к административной ответственности, сообщает пресс-служба мэрии.

«Томскводоканал» должен завершить работы на 5-й Армии до 1 июня
Фото: Валерий Доронин, пресс-служба мэрии Томска

Работы на улице начались в июле 2019 года. Компания в рамках инвестпроекта приступила к реконструкции канализационного трубопровода длиной около 900 метров. В 2020 году «Томскводоканал» обещал завершить реконструкцию самотечной канализации на улице 5-й Армии и проспекте Ленина до канализационной насосной станции.


Однако работы затянулись. Томичи жалуются на раскопки и длительное ограничение движения. По информации пресс-службы мэрии, «Томскводоканалу» девять раз выдавали ордеры на проведение земляных работ с продлением срока восстановления благоустройства.  

«Томскводоканал» должен завершить работы на 5-й Армии до 1 июня
Фото: Валерий Доронин, пресс-служба мэрии Томска

По словам директора «Томскводоканала» Елены Яворской, в результате прокладки сетей методом горизонтально направленного бурения был выявлен контруклон, затрудняющий работу самотечной канализации. Из-за этого компания была вынуждена изменить способ работы на открытый, что увеличило сроки выполнения работ. 

Представители компании доложили, что все работы по благоустройству будут выполнены до 10 июня. Однако мэр города потребовал, чтобы все работы были выполнены до 1 июня.

Сегодня «Томскводоканал» начал асфальтирование ул. 5-й Армии от ул. Ижевской в направлении пр. Ленина. Всего подрядчику предстоит уложить асфальт на 1100 метрах дороги.

«Томскводоканал» должен завершить работы на 5-й Армии до 1 июня
Фото: Валерий Доронин, пресс-служба мэрии Томска
«Томскводоканал» должен завершить работы на 5-й Армии до 1 июня
Фото: Валерий Доронин, пресс-служба мэрии Томска
«Томскводоканал» должен завершить работы на 5-й Армии до 1 июня
Фото: Валерий Доронин, пресс-служба мэрии Томска

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