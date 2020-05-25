«Томскводоканал» должен завершить работы на 5-й Армии до 1 июня

«Томскводоканал» должен завершить работы на ул. 5-й Армии до 1 июня. В противном случае ресурсоснабжающая компания будет привлечена к административной ответственности, сообщает пресс-служба мэрии.

Работы на улице начались в июле 2019 года. Компания в рамках инвестпроекта приступила к реконструкции канализационного трубопровода длиной около 900 метров. В 2020 году «Томскводоканал» обещал завершить реконструкцию самотечной канализации на улице 5-й Армии и проспекте Ленина до канализационной насосной станции.





Однако работы затянулись. Томичи жалуются на раскопки и длительное ограничение движения. По информации пресс-службы мэрии, «Томскводоканалу» девять раз выдавали ордеры на проведение земляных работ с продлением срока восстановления благоустройства.