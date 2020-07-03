Томскую таможню присоединили к кемеровской

В рамках реформирования системы таможенных органов, предусмотренного программой оптимизации таможенного администрирования, 1 июля 2020 года произошла реорганизация Томской таможни, сообщает прсее-служба Кемеровской таможни. Ее присоединили к Кемеровской таможне (приказ ФТС России от 26.12.2019 № 1970 «О реорганизации Томской и Кемеровской таможен»).





Асиновский таможенный пост, Томский таможенный пост и Томский таможенный пост (Центр электронного декларирования) переподчинены Кемеровской таможне, им присвоены новые коды. Структурные подразделения объединены. Регион деятельности объединенного таможенного органа увеличился, теперь он составляет Кемеровскую и Томскую область.





Из общей штатной численности Томской таможни 64,16 % должностных лиц перераспределены в штат Кемеровской таможни, 35,84 % – в другие таможенные органы Сибирского таможенного управления.





«Должностным лицам Томской таможни, попавшим под сокращение, предлагалось рассмотреть варианты дальнейшего прохождения службы в таможенных органах других регионов», - прокомментировал ситуацию начальник Кемеровской таможни Андрей Полетаев.