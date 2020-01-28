«Томскую птичку» с марта могут начать производить в Томске

Потенциальный производитель уже нанял технолога, который работал на прежнем производстве. Конфеты с новой линии могут появиться в магазинах уже в 2020 году.

«Ведутся переговоры с КДВ, чтобы бренд остался за Томском. Подключается ряд других производителей, где будет расположена новая линия по производству конфет, чтобы работа осталась именно ручной, в чем и была ценность. Думаю, что в марте линию восстановят, но на другом производстве», — сообщил он.

Выпуск конфет «Томская птичка», возможно, сохранится в Томске, но на другом производстве, сообщил замгубернатора по экономике Андрей Антонов.

Отметим, 12 декабря 2019 года пресс-служба «KDV Групп» сообщила, что в январе линия по производству конфет «Томская птичка» переедет на другую площадку – «КДВ-Яшкино». Именно этот холдинг владеет торговой маркой и кондитерской фабрикой «Красная звезда». Переезд в Яшкино Кемеровской области КДВ объяснило обветшанием здания фабрики и отсутствием возможности производить продукцию, не нарушая требований законодательства.





Губернатор Сергей Жвачкин на аппаратном совещании поручил своему заму по агропромышленной политике и природопользованию Андрею Кнорру и мэру Томска Ивану Кляйну сохранить производство конфет «Томская птичка».



Ранее линию по производству конфет «Томская птичка» переносили в Яшкино в феврале 2015 года. Для нового производства компания тогда купила автоматизированную линию оборудования, что позволило увеличить объемы. Вместо 200 тонн, которые выпускала «Красная звезда», в Яшкино можно было выпускать 700 тонн «птички». Однако спустя 3 месяца, когда томичи стали жаловаться на то, что вкус любимой «птички» изменился, и переживать, что производство переехало в Кемеровскую область, то руководители «KDV Групп» приняли решение вернуть линию по производству конфет в Томск.





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