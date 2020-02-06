Томскую пенсионерку, которая подожгла плакат у СК, забрали в психбольницу

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Пенсионерку Римму Круць сегодня утром принудительно увезли в психиатрическую больницу. Об этом ТВ2 рассказал ее муж Михаил Круць.

Утром нам позвонили и сказали, что нас ждут Лаптев (Демьян Лаптев – начальник УМВД России по Томской области) и начальник следственного управления УМВД в 12 часов. Мы попросили соседа довезти нас до Елизаровых, где находится УМВД. Он нас высадил на Балтийской, потому что ему надо было ехать в другую сторону. Тут сразу же за нами остановилась машина скорой помощи, из которой вышли четверо полицейских. Затем еще остановились машины, из которых вышли люди, и одна женщина сказала, что она представитель психиатрической больницы и что Римма Алексеевна должна проехать с ней на психиатрическую экспертизу. Мы стали объяснять, что едем на прием, но нам сказали, что прием отменяется и что они имеют право задержать нас на двое суток.

Далее Михаил Круць рассказал, что они вместе с теми, кто задержал их, поехали в психиатрическую больницу. По дороге представители правоохранительных органов объясняли пенсионерам, как нужно было правильно покупать технику. Напомним, что несколько лет назад пенсионерам Круць мошенники продали трактор с перебитыми номерами. Они не могут им ни пользоваться, ни продать. Бывшая учительница Римма Алексеевна пыталась добиться справедливости и привлечь к ответственности виновных пикетами, голодовками и другими акциями, но правоохранительные органы много лет не могут найти состава преступления в продаже трактора по фальшивым документам.

В понедельник, 3 февраля 2020 года, Римма Круць вновь вышла бороться с несправедливостью и встала с одиночным пикетом у здания Следственного комитета в Томске. Чтобы привлечь внимание к себе, она решила поджечь плакат, но из-за порыва ветра огонь перекинулся на ее шарф. В результате скорая помощь доставила Римму Круць с легкими ожогами в больницу. От госпитализации пенсионерка отказалась. ТВ2 Римма Алексеевна рассказала, что никакого самоподжога она не устраивала и никаких мыслей о суициде у нее не было. «Я в полном адеквате и не собираюсь прекращать борьбу с произволом в правоохранительных органах», — сказала ТВ2 Римма Круць после инцидента у СК.

Сегодня утром появилась новость о том, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил разобраться, почему пенсионерка Римма Круць решила выйти на пикет к зданию Следственного комитета в Томске и совершить «самоподжог». Видимо, исполнение этого поручения правоохранительные органы решили начать с проверки психического здоровья Риммы Круць. «Нам сказали, что они имеют право задержать мою жену на 48 часов, — рассказывает Михаил Круць. — Они имеют право, а у нас никаких прав нет. Сейчас я везу в психбольницу жене халат, продукты и телефон. У нее ничего там нет».

Напомним, что в знак несогласия с бездействием правоохранительных органов Римма Круць участвовала в записи видеообращения к президенту РФ Владимиру Путину и за это была оштрафована.Также пенсионерка получила штраф за то, что в телефонном разговоре назвала следователя «гнидой и козлом». Была Римма Круць и среди тех пенсионерок, которым удалось в Москве остановить кортеж председателя СК РФ Александра Бастрыкина.



В конце января 2020 года Римма Круць вновь пыталась попасть на прием к Бастрыкину в Москве. К председателю СК пенсионерка не попала, но встретилась с сотрудниками центрального аппарата комитета. Те пообещали взять расследование на контроль.