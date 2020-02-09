Томскую пенсионерку, которая подожгла плакат у СК, признали психически здоровой

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Учительницу-пенсионерку Римму Круць, которая подожгла плакат у здания СК в Томске и которую принудительно поместили в психиатрическую больницу, признали адекватной. Об этом женщина только что сообщила ТВ2 по телефону. Сейчас она с мужем и сыном едет домой.

Мне сказали, что я адекватная и умная женщина. И что врачи поддерживают меня и сочувствуют мне, — рассказала Римма Алексеевна.

В психиатрической больнице отказались от комментариев данной ситуации и предложили записаться на личный прием к и.о. главного врача во вторник.

Вчера вечером председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин также поручил организовать личный прием Риммы Круць, как только это будет возможно по состоянию ее здоровья. Римма Алексеевна рассказала ТВ2, что в ближайшее же время воспользуется приглашением главного следователя страны.

Напомним, в понедельник, 3 февраля 2020 года, Римма Круць вышла на одиночный пикет к зданию Следственного комитета в Томске. Чтобы привлечь внимание к себе, она решила поджечь плакат, но из-за порыва ветра огонь перекинулся на одежду. В результате скорая помощь доставила Римму Круць с легкими ожогами в больницу. От госпитализации бывшая учительница по физкультуре отказалась. Римма Алексеевна рассказала ТВ2, что никакого самоподжога она не устраивала и никаких мыслей о суициде у нее нет.

После этого инцидента Александр Бастрыкин дал ряд поручений, касающихся как самого дела Риммы Круць, так и вопросов организации ее приема в Москве.