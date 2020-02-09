Томскую пенсионерку, которая подожгла плакат у СК, признали психически здоровой
Учительницу-пенсионерку Римму Круць, которая подожгла плакат у здания СК в Томске и которую принудительно поместили в психиатрическую больницу, признали адекватной. Об этом женщина только что сообщила ТВ2 по телефону. Сейчас она с мужем и сыном едет домой.
Мне сказали, что я адекватная и умная женщина. И что врачи поддерживают меня и сочувствуют мне, — рассказала Римма Алексеевна.
В психиатрической больнице отказались от комментариев данной ситуации и предложили записаться на личный прием к и.о. главного врача во вторник.
Вчера вечером председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин также поручил организовать личный прием Риммы Круць, как только это будет возможно по состоянию ее здоровья. Римма Алексеевна рассказала ТВ2, что в ближайшее же время воспользуется приглашением главного следователя страны.
Напомним, в понедельник, 3 февраля 2020 года, Римма Круць вышла на одиночный пикет к зданию Следственного комитета в Томске. Чтобы привлечь внимание к себе, она решила поджечь плакат, но из-за порыва ветра огонь перекинулся на одежду. В результате скорая помощь доставила Римму Круць с легкими ожогами в больницу. От госпитализации бывшая учительница по физкультуре отказалась. Римма Алексеевна рассказала ТВ2, что никакого самоподжога она не устраивала и никаких мыслей о суициде у нее нет.
После этого инцидента Александр Бастрыкин дал ряд поручений, касающихся как самого дела Риммы Круць, так и вопросов организации ее приема в Москве.
Однако на следующий день утром пенсионерку Римму Круць в момент, когда она направлялась на прием в правоохранительные органы, задержали полицейские и принудительно доставили для обследования в психиатрическую больницу. Об этом ТВ2 рассказал муж Риммы Алексеевны Михаил Круць.
Александр Бастрыкин вновь вступился за томскую пенсионерку и поручил проверить правомерность принятых процессуальных решений, связанных с нарушением прав томской пенсионерки и ее супруга.
Пенсионеры Круць несколько лет пытаются добиться наказания для мошенников, которые продали им трактор с перебитыми номерами. Они не могут им ни пользоваться, ни продать. Бывшая учительница по физкультуре 5 лет пытается добиться наказания для компании экс-депутата облдумы Сергея Агеева, которая продала ее мужу технику с перебитыми номерами. Для покупки трактора пенсионеры Круць взяли кредит в 1,3 млн рублей.
Римма Круць пытается привлечь внимание к своей проблеме пикетами, голодовками и другими акциями. Правоохранительные органы сначала много лет не могли найти состава преступления в продаже трактора по фальшивым документам, а когда-таки возбудили уголовное дело и оно дошло до суда, то инспектора, который оформлял документы на трактор, признали невиновным за давностью лет.
В знак несогласия с действиями правоохранительных органов Римма Круць участвовала в записи видеообращения к президенту РФ Владимиру Путину и за это была оштрафована. Также пенсионерка получила штраф за то, что в телефонном разговоре назвала следователя «гнидой и козлом». Была Римма Круць и среди тех пенсионерок, которым удалось в Москве остановить кортеж председателя СК РФ Александра Бастрыкина.
В конце января 2020 года Римма Круць вновь пыталась попасть на прием к Бастрыкину в Москве. К председателю СК пенсионерка не попала, но встретилась с сотрудниками центрального аппарата комитета. Те пообещали взять расследование на контроль. Судя по этому пресс-релизу, обещание выполняют.
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