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04 марта,
2020
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Новости

Томскую область признали одной из лучших по борьбе с лесными пожарами

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Томская область вошла в число регионов России, лучше других боровшихся с лесными пожарами в 2019 году. На основе этого опыта Минприроды РФ подготовит рекомендации по тушению лесных пожаров, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Томскую область признали одной из лучших по борьбе с лесными пожарами

На совещании в Иркутске вице-премьер Виктория Абрамченко отметила, что Минприроды РФ подготовит рекомендации по тушению лесных пожаров «на основе позитивного опыта борьбы с ними ряда регионов».

В число этих регионов по итогам года вошли Тюменская, Томская, Кемеровская, Новосибирская область и ХМАО. Перечисленные субъекты РФ, утверждает Абрамова, обеспечили пожарную безопасность в собственных лесах и помогли в борьбе с огнем Красноярскому краю, Курганской и Иркутской областям.

По данным администрации Томской области, с 2017 года 90 % пожаров в регионе удается ликвидировать в первые сутки. Тушением пожаров в лесах занимаются ОГСБУ «Томская авиабаза» и ОГАУ «Томсклесхоз», в состав которых входят 8 авиаотделений и 10 пожарно-химических станций.

За 2019 год в Томской области потушили 244 лесных пожара. Общая площадь возгораний составила 2256 гектаров, в 175 случаях лес горел по вине местного населения.

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