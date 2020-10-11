Томскую гимназию, где учителя заболели COVID-19, закрыли на карантин

Гимназия №24 Томска с понедельника переходит на дистанционное обучение из-за заболевших ОРВИ учителей, а также для того, чтобы приостановить распространение инфекции. Об этом сообщается в приказе, который имеется в распоряжении редакции ТВ2.

«Приказываю приостановить образовательную деятельность гимназии в очном режиме с 12 октября по 24 октября. Перевести образовательную деятельность в 1-11 классах гимназии в дистанционный режим обучения с 12 октября по 24 октября», – написано в документе.

В приказе говорится, что заместители директора должны обеспечить организацию дистанционного обучения по основным общеобразовательным программам. Учителям требуется составить учебное расписание для 1-11 классов с учетом перехода на удаленный формат работы и предусмотреть выход в очный режим.





Ранее Иван Деев сообщал, что в гимназии № 24 коронавирус обнаружили уже у 12 учителей.





По последней информации томского оперштаба, в школах Томской области закрыты на карантин 38 классов.