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  3. Томскую УК оштрафовали на 100 тысяч рублей из-за отсутствии реакции на жалобу жильца
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Томскую УК оштрафовали на 100 тысяч рублей из-за отсутствии реакции на жалобу жильца

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Госжилнадзор оштрафовал на 100 тысяч рублей директора УК «Интеграл» за нарушение лицензионных требований к аварийно-диспетчерскому обслуживанию.

Так, один из жильцов многоквартирного дома по ул. 79 Гвардейской Дивизии, 11 обратился в аварийно-диспетчерскую службу (АДС) с жалобой на протечку канализации, однако реакции управляющей организации на заявку не последовало, сообщает пресс-служба обладминистрации. Тогда житель обратился в инспекцию Госжилнадзора.

Инспекторы установили, что в журнале учета заявок УК не отражено время поступления жалобы, не указаны сведения о принятии решения, о качестве исполнения. Записи телефонных разговоров между жителем и диспетчером УК на проверку не предоставила.

При этом по Правилам осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами (утверждены Правительством РФ) управляющая организация обязана организовать деятельность АДС в многоквартирном доме в круглосуточном режиме, с соблюдением нормативных сроков локализации и ликвидации аварий.

По итогам проверки Госжилнадзор оштрафовал директора УК «Интеграл» на 100 тысяч рублей.

«Аварийно-диспетчерская служба — это важное производственное звено в любой управляющей организации, которое должно работать безупречно. Руководители управляющих компаний должны уделять особое внимание работе АДС, усиливать ее квалифицированными кадрами и техникой, внедрять автоматизацию и новые технологические решения», — прокомментировал заместитель начальника департамента ЖКХ и госжилнадзора Томской области Чингис Цыренжапов.

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