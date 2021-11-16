Томскую аптеку оштрафовали за завышение цен на жизненно важные препараты

Власти Томской области проверяют цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты. По итогам проверки в двух аптеках выявлены нарушения, сообщает пресс-служба обладминистрации.

По данным аналитической компании RNC Pharma, за первое полугодие 2021 года только 25 самых востребованных в России лекарств подорожали на 25%. По данным Росстата, в августе 2021 года объем рынка лекарств в России составил максимальные 50,7 млрд руб. — это на 22% выше июльских показателей и на 32% выше показателей августа прошлого года.

«С июня этого года мы контролируем цены на препараты из перечня ЖНВЛП, — сказал начальник департамента по лицензированию и региональному государственному контролю Александр Деев. — За это время проверили 138 аптек в Томске, Стрежевом, Асине, Колпашеве, Томском, Зырянском, Кожевниковском, Первомайском районах. В Томском районе мы выявили две аптеки, где были завышены цены на ацетилсалициловую кислоту, парацетамол и перекись водорода».

По факту нарушений возбуждено два административных дела по статье «Нарушение законодательства об обращении лекарственных средств». По одному из дел департамент уже оштрафовал руководство аптеки оштрафовано на 125 тысяч рублей. Второе находится в стадии расследования.

«Жители Томской области могут проверить цены на жизненно важные лекарства. С июня работает сервис контрольаптек70.рф, где можно ввести штрих-код препарата и увидеть его предельную розничную цену. Если в аптеке цена на лекарство из перечня ЖНВЛП завышена, покупатель может подать в департамент письменную жалобу и предоставить чек: тогда у нас будет основание для возбуждения административного дела», — пояснил Александр Деев.

Кроме того, в Томской области по телефону 8 (3822) 279-323 работает горячая линия: по ней жители могут задать вопрос по работе сервиса, оставить отзыв или жалобу.