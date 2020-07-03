Томску присвоено звание «Город трудовой доблести»

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о присвоении звания «Город трудовой доблести» 20 городам. В том числе, звание получил и Томск. Теперь в городе установят стелу с гербом и текстом указа Президента Российской Федерации о присвоении этого звания.​

Во время голосования 145 306 томичей высказались за присвоение Томску этого звания.





Звание Город трудовой доблести Российской Федерации, установлено федеральным законом и присваивается городам Российской Федерации, жители которых «внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность».





Томск с первых же дней Великой Отечественной войны подключился к выполнению военных заказов. Спустя месяц после начала войны хлебокомбинат развернул производство «сухарей специального назначения», гормолзавод начал выпускать казеин, фабрика карандашной дощечки – тару для консервов и боеприпасов, швейная мастерская – гимнастерки, солдатское белье. В дальнейшем фабрика карандашной дощечки производила также аккумуляторный шпон, спичфабрика – зажигательную смесь для борьбы с танками, получившую в народе название «коктейль Молотова», а кондитерская фабрика – пищевые концентраты. Предприятия местной и кооперативной промышленности перешли на выпуск так называемой спецпродукции – изготовление лыж, волокуш, катушек, ружейных болванок, производили ремонт полушубков.





К концу 1941 года город принял три десятка промышленных предприятий, 15 учреждений, 16 научно-исследовательских институтов и учебных заведений, разместил около 50 тысяч эвакуированных.





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