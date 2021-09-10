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Томскстат: за год цены на бензин в регионе выросли на 8%

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За год в Томской области топливо подорожало на 8%, сообщает отделение региональной статистики. Так средняя стоимость бензина в Томской области на конец августа составляла 44,19 рубля. 

«По сравнению с июлем 2021 года цены на бензин выросли в среднем на 1,6 %. Более всего подорожало топливо марки АИ-98 и выше — на 3,2 %», — говорится в сообщении.

Так, литр бензина АИ-92 можно было приобрести в среднем за 44,03 рубля. Самая низкая цена зафиксирована в Стрежевом, там литр этого топлива можно купить за 41,49 рубля. Самая высокая цена на АИ-92 в Колпашеве — 45,57 рубля за литр. 

Повысились цены на дизельное топливо. За год цена на солярку увеличилась на 4,7 %. Томичи могут купить литр дизельного за 52,19 рубля. Дороже всего литр солярки стоит в Колпашеве. Там литр ДТ стоит в среднем 52,72 рубля за литр. 

АИ-95 в августе на томских АЗС стоил 46,72 рубля за литр, в Асино — 47,7 рубля, в Колпашево — 47,8 рубля, в Стрежевом — 43,55 рубля за литр.

Бензин марки АИ-98 и выше продавался в Томске за 52,39 рубля за литр.

Этим летом биржевые цены на бензин в России несколько раз обновляли исторический максимум. Так, в июне стоимость дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) выросла до 52,6 тыс. руб. за тонну. В середине июля биржевые цены на бензин АИ-92 и сжиженные углеводородные газы достигли 56 тыс. руб. за 1 т и 38,88 тыс. руб. за 1 т соответственно. В августе на бирже АИ-92 уже стоил более 58 тыс. руб. за тонну (максимум был 13 августа — 58,4 тыс.).

По данным Росстата, на этой неделе средние розничные цены на топливо в России снизились впервые за год. Снижение цены зафиксировано в 68 регионах. 

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