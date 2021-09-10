Томскстат: за год цены на бензин в регионе выросли на 8%

За год в Томской области топливо подорожало на 8%, сообщает отделение региональной статистики. Так средняя стоимость бензина в Томской области на конец августа составляла 44,19 рубля. «По сравнению с июлем 2021 года цены на бензин выросли в среднем на 1,6 %. Более всего подорожало топливо марки АИ-98 и выше — на 3,2 %», — говорится в сообщении.

Так, литр бензина АИ-92 можно было приобрести в среднем за 44,03 рубля. Самая низкая цена зафиксирована в Стрежевом, там литр этого топлива можно купить за 41,49 рубля. Самая высокая цена на АИ-92 в Колпашеве — 45,57 рубля за литр. Повысились цены на дизельное топливо. За год цена на солярку увеличилась на 4,7 %. Томичи могут купить литр дизельного за 52,19 рубля. Дороже всего литр солярки стоит в Колпашеве. Там литр ДТ стоит в среднем 52,72 рубля за литр. АИ-95 в августе на томских АЗС стоил 46,72 рубля за литр, в Асино — 47,7 рубля, в Колпашево — 47,8 рубля, в Стрежевом — 43,55 рубля за литр. Бензин марки АИ-98 и выше продавался в Томске за 52,39 рубля за литр.